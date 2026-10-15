"치질인 줄 알았는데…" 고환이 멜론만큼 커진 남성 생명 위협

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 치질인 줄 알고 항문 주변에 생긴 혹을 방치했던 남성이 생명을 위협하는 괴사성 감염으로 중환자실에 입원한 사례가 전해졌다.

더 선 등 외신들에 따르면 스코틀랜드 덤프리스에 사는 제임스 라몬트(43)는 처음 항문 주변에 혹이 생겼을 때 치질이라고 생각했다. 별다른 치료를 받지 않은 채 약 3주 동안 집에서 연고를 바르며 버텼다. 하지만 시간이 지나면서 몸 상태가 급격히 나빠졌다. 음식을 먹을 때마다 구토했고, 통증도 점점 심해졌다.

증상이 시작된 지 약 3주가 지난 어느 날 아침, 그는 음낭이 멜론만큼 부풀어 오른 것을 발견했다. 극심한 통증 때문에 제대로 걷기조차 어려웠다. 음낭은 뜨거웠고 피부색도 보라색으로 변해 있었다.

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그는 곧바로 병원 응급실로 이송됐다. 의료진은 도착한 지 한 시간도 지나지 않아 응급수술을 진행했다. 검사와 수술 과정에서 항문 주변의 농양이 괴사성 근막염과 푸르니에 괴저로 진행한 사실이 확인됐다. 감염은 혈류로 퍼져 패혈증까지 유발했다.

괴사성 근막염은 세균 감염으로 피부와 피하 조직, 근막 등 연부 조직이 빠르게 파괴되는 중증 감염이다. 푸르니에 괴저는 주로 회음부와 생식기 주변에 발생하는 괴사성 감염으로, 진행 속도가 빠르고 생명을 위협할 수 있는 질환으로 알려져 있다.

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감염으로 라몬트의 사타구니와 음낭 주변 조직 상당 부분이 손상됐다. 그는 괴사한 조직을 제거하는 수술 등을 포함해 모두 11차례 수술을 받았다. 손상 부위를 복원하기 위한 피부이식도 필요했다. 배변 경로를 우회하기 위해 장루를 만들고 장루 주머니를 사용하게 됐다.

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하지만 상태가 위중해진 그는 혼수상태에 놓였고, 인공호흡기와 생명 유지 장치에 의존해야 했다.

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다행히 의식이 돌아온 그는 이후 6개월 이상을 중환자실과 입원실에 머물러야 했다.

현재는 퇴원해 통원 치료를 받고 있는 라몬트는 사소해 보이는 증상도 짧은 시간 안에 생명을 위협하는 상황으로 악화할 수 있다는 사실을 깨달았다고 말했다.

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그는 "이 경험은 내 삶을 영원히 바꿔 놓았다"며 "이제는 하루하루를 당연하게 여기지 않는다"고 했다. 이어 "치질이나 작은 농양처럼 보이는 문제가 이렇게 치명적인 상황으로 빠르게 이어질 수 있다는 사실을 미리 알았더라면 좋았을 것"이라고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com