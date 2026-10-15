'슈링크' 클래시스, 슈링크홈 미국 론칭…글로벌 홈뷰티 시장 본격 공략

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글로벌 메디컬 에스테틱 기업 클래시스(대표 윤준오)가 홈뷰티 브랜드 '슈링크홈(SHURINK HOME)'을 지난 10월 6일 미국 아마존과 틱톡샵에 공식 론칭하며 글로벌 소비자 시장 공략을 본격화했다.

슈링크홈은 미국 진출에 앞서 한국과 일본에서 시장성을 입증했다. 미국 첫 출시 제품인 복합 모공 케어 디바이스 '잽포어샷(ZAP PORE SHOT)'은 국내 출시 전 사전예약 6,000건을 돌파했으며, 일본에서는 출시와 동시에 Qoo10의 대규모 할인 행사 '메가와리' 기간 중 뷰티 디바이스 카테고리 전체 랭킹 1위를 기록했다.

슈링크홈의 가장 큰 차별점은 기술의 출발점이다. 일반적인 소비자용 뷰티 디바이스와 달리 슈링크홈은클래시스가 지난 19년간 글로벌 메디컬 에스테틱 시장에서 축적해 온 기술력과 전문성을 기반으로 한다.

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이렇게 탄생한 클래시스는 HIFU 장비 '슈링크(해외명울트라포머)'를 비롯한 에너지 기반 에스테틱 장비를 전 세계 80개국 이상에 공급하고 있으며, 누적 장비 판매 대수는 올해 5만 대를 넘어설 전망이다. 이번 미국 론칭은 의료미용 장비를 중심으로 성장해 온 클래시스가 그 기술력을 글로벌 소비자 시장으로 확장하는 본격적인 행보다.

한편 이번 미국 첫 출시 제품은 복합 모공 케어 디바이스 '잽포어샷(ZAP PORE SHOT)'이다. 피지형 모공, 탄력 저하형 모공, 요철형 모공 등 다양한 유형의 모공 고민을 하나의 디바이스로 관리할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

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잽포어샷에는슈링크홈의 독자 기술인 'PoreSync™ Wave Technology'가 적용됐다. 일렉트로포레이션, 마이크로 바이브레이션, LED 기술을 결합해 1회 5분 사용 기준 약 3만7,500회의 미세 진동과 약 270만 회의 정밀 타겟 포어 샷을 구현하며, 전용 제품인 '잽포어 블루 펩타이드 세럼' 등 슈링크홈 스킨케어와 함께 사용하는 디바이스·스킨케어 연계형 모공 케어 루틴을 제안한다.

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특히 슈링크홈은 기술적 차별성을 실제 소비자가 체감할 수 있는 효능으로 연결하는 데 집중하고 있다.브랜드 관계자는 "P&K 피부임상연구센터에서 4주간 진행한 임상 연구 결과, 기기와 '토닝부스터샷 앰플'을 함께 사용한 경우 앰플을 손으로 도포했을 때보다 모공 면적 개선율이 324% 높게 나타났다"고 주장했다.

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클래시스는 향후 미국 시장에서 아마존과 틱톡샵을 주요 판매 채널로 운영하고, 현지화 콘텐츠와 크리에이터 파트너십, 디지털 마케팅을 통해 글로벌 소비자와의 접점을 확대할 계획이다.

또 북미를 시작으로 유럽, 남미, 중동으로 슈링크홈의 진출 지역을 확대하고, 클래시스가 보유한 글로벌 메디컬 에스테틱 네트워크와 기술력을 기반으로 홈뷰티 디바이스와 연계 스킨케어 제품군도 순차적으로 선보일 예정이다.

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윤준오 클래시스 대표는 "슈링크홈의 미국 론칭은 클래시스가 전 세계 의료 전문가들과 함께 쌓아 온 19년의 기술력과 노하우를 소비자의 일상으로 확장하는 출발점"이라며 "한국과 일본에서 확인한 성과를 바탕으로 글로벌 시장을 빠르게 확장하고, 홈뷰티 사업을 클래시스의 새로운 성장동력으로 집중 육성해 B2B 의료미용 시장에서 축적한 글로벌 경쟁력을 B2C 소비자 시장으로 확장해 나가겠다"고 말했다.

전상희 기자 nowater@sportschosun.com