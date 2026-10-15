[경마] 한국마사회장배 승마대회 성황리 폐막…나흘간 2만명 방문

제54회 한국마사회장배 승마대회가 성황리에 마무리됐다. 이번 대회에는 말 94두와 선수 64명이 참가했다. 사진제공=한국마사회

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한국마사회는 지난 8일부터 11일까지 나흘간 과천 86·88 승마경기장에서 열린 '제54회 한국마사회장배 승마대회'를 성황리에 마무리했다고 15일 밝혔다.

이번 대회에는 말 94두와 선수 64명이 참가해 장애물과 마장마술 등 14개 종목 22개 부문에서 기량을 겨뤘다. 특히 국내 3개 대회 예선을 거쳐 선발된 우수 국산 승용마들이 출전해 올해 최고의 국산 승용마를 가리는 결승전으로 치러졌다.

최고 난도 종목인 마장마술 A클래스에서는 전재식 선수(마명 한화니악볼리)가 우승을 차지했다. 장애물 135㎝ 종목에서는 한영빈 선수(마명 대암윈저에드워드)가 정상에 올랐다. 두 종목 모두 선수와 말이 호흡을 맞춘 수준 높은 경기가 펼쳐지며 관람객들의 관심을 모았다.

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한국마사회는 이번 대회에서 확인한 국산 승용마의 경기력과 성장 가능성을 바탕으로 체계적인 육성과 활용 기반을 마련할 계획이다. 올해는 총 1억7660만원 규모의 훈련지원비를 마련해 우수 국산 승용마와 선수들의 지속적인 훈련과 성장을 지원했다.

대회 기간에는 관람객들이 함께 즐길 수 있는 '가을 달빛 승마축제'도 열렸다. 말 퍼레이드와 장제사 대회, 버스킹 공연을 비롯해 스틱홀스 만들기, 도심 승마체험, 푸드트럭 등 다양한 프로그램이 마련됐다.

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승마와 자동차를 결합한 '라이드 앤 드라이브(RIDE&DRIVE)'와 장애물 높이를 단계적으로 높이며 도전하는 '식스바(SIX-BAR)' 등 이색 경기도 관람객들에게 색다른 볼거리를 제공했다.

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나흘간 약 2만명이 현장을 찾아 경기를 관람하고 체험 프로그램에 참여했다. 전문 선수 중심의 대회를 넘어 가족 단위 방문객과 일반 시민들이 함께 즐기는 승마문화 축제로 운영됐다는 평가다.

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한국마사회 관계자는 "이번 대회를 통해 우수 국산 승용마의 경기력을 확인하는 동시에 국민들이 말과 승마를 더욱 친숙하게 경험하는 기회를 마련했다"며 "앞으로도 국산 승용마의 경쟁력 강화와 승마 저변 확대를 위해 노력하겠다"고 말했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com