[경마] '강풍마', 제22회 대통령배 우승…서울 경주마 4년 만에 정상 탈환

강풍마와 장추열 기수가 직선주로를 달리고 있다. 사진제공=한국마사회

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서울 경주마 '강풍마'가 제22회 대통령배에서 우승하며 4년 만에 서울에 우승 트로피를 안겼다. 지난해 우승마 '스피드영'과 2024년 우승마 '글로벌히트'를 모두 제압하며 국내 정상급 장거리 경주마로 입지를 굳혔다.

15일 한국마사회에 따르면 지난 11일 렛츠런파크 서울에서 열린 제22회 대통령배(G1·2000m·총상금 10억원)에서 강풍마(6세·수말·마주 박남성·조교사 김동철)가 정상에 올랐다. 서울 경주마가 대통령배에서 우승한 것은 2022년 '라온퍼스트' 이후 4년 만이다.

올해 대회에는 서울과 부산경남을 대표하는 경주마 12두가 출전했다. 부산경남 소속 경주마들의 강세가 예상된 가운데 스피드영의 2연패 여부와 글로벌히트의 정상 탈환에 관심이 쏠렸다. 그러나 강풍마가 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 우승을 차지하며 이변을 연출했다.

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경주 초반 퍼니와일드, 글로벌히트, 석세스백파 등이 두터운 선두그룹을 형성했다. 강풍마는 큰 체구에서 나오는 폭발적인 추입력을 앞세워 3코너 이후 본격적으로 존재감을 드러냈다. 이후 선두권을 압박하며 기세를 끌어올렸고, 마지막까지 탄력을 유지하며 가장 먼저 결승선을 통과했다.

제22회 대통령배에서 강풍마가 우승을 차지했다. 사진제공=한국마사회

강풍마의 우승 기록은 2분06초6이다. 2위는 글로벌히트(박재이 기수·2분07초5), 3위는 스피드영(조인권 기수·2분07초8)이 차지했다.

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이번 우승은 강풍마가 국내 정상급 장거리 경주마로 확실하게 자리매김했다는 점에서도 의미가 있다. 강풍마는 지난 7월 KRA컵 클래식(G2·2000m)에서 생애 첫 그레이드급 대상경주 우승을 차지하며 강자로 떠올랐다. 이어 국내 최고 등급인 G1 경주 대통령배까지 제패하면서 장거리 무대에서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.

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특히 이번 대통령배는 강풍마와 장추열 기수가 처음 호흡을 맞춘 무대라는 점에서도 눈길을 끌었다. 기존에 강풍마와 호흡을 맞춰온 조재로 기수가 부상으로 출전하지 못하면서 경주 직전 기수가 교체됐다. 그러나 장추열 기수는 노련한 경주 운영으로 강풍마의 잠재력을 끌어내며 우승을 이끌었다. 최근 통산 600승을 돌파한 장추열 기수는 이번 우승으로 자신의 경력에 또 하나의 성과를 추가했다.

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강풍마의 우승은 최근 부산경남 소속 경주마들이 강세를 보여온 대통령배에서 서울 경주마가 거둔 성과라는 점에서도 주목된다. 특히 국내 경마를 대표하는 글로벌히트와 디펜딩 챔피언 스피드영을 동시에 제압하면서 향후 장거리 경주 판도에도 변화가 예상된다.

한편 대통령배는 국내에서 생산된 경주마 가운데 최강자를 가리는 국내 최고 권위의 경주 중 하나다. 1964년 뚝섬경마장 신관람대 개장 기념경주에서 유래했으며, 2004년부터 매년 개최되고 있다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com