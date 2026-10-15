[경마] 한국경마 미래 스타 격돌…서울·부경서 농협중앙회장배·김해시장배 개최

한국 경마의 미래를 이끌 2세 경주마들이 서울과 부산경남에서 맞붙는다. 메이저퓨리는 데뷔 이후 4전 3승, 준우승 1회를 기록하며 2세마 강자로 떠올랐다. 사진제공=한국마사회

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한국 경마의 미래를 이끌 2세 경주마들이 서울과 부산경남에서 맞붙는다. 서울에서는 '메이저퓨리'와 '클러치더비'가 재대결을 펼치고, 부산경남에서는 '라벤더크라운'과 '머스킷스톰'이 우승 경쟁에 나선다.

15일 한국마사회에 따르면 오는 18일 렛츠런파크 서울 제8경주에서 제22회 농협중앙회장배(L)가 열린다. 국산 2세 암·수말이 출전하는 1200m 경주로, 총상금 2억원이 걸려 있다. 오는 16일 부산경남에서 열리는 김해시장배와 함께 쥬버나일 시리즈의 두 번째 관문이다.

농협중앙회장배의 최대 관전 포인트는 메이저퓨리와 클러치더비의 재대결이다. 지난 9월 과천시장배에서 메이저퓨리가 막판 역전극을 펼치며 목 차이로 우승했지만, 클러치더비 역시 폭발적인 초반 스피드를 앞세워 경쟁력을 보여줬다. 두 경주마의 1200m 최고기록은 나란히 1분13초1로 치열한 접전이 예상된다.

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데뷔 이후 3전 2승, 준우승 1회를 기록한 클러치더비. 사진제공=한국마사회

메이저퓨리(한국산·2세·수말)는 데뷔 이후 4전 3승, 준우승 1회를 기록하며 2세마 강자로 떠올랐다. 출전한 모든 경주에서 2위 이내에 입상했고, 주요 출전마 가운데 수득상금도 가장 많다. 안정적인 경주 운영과 막판 승부를 뒤집는 강력한 추입력이 장점이다.

지난 과천시장배에서는 클러치더비가 초반부터 선두를 질주했지만, 메이저퓨리는 뒤에서 기회를 엿보다 마지막 직선주로에서 추격에 나섰다. 결승선을 약 50m 남기고 역전에 성공하며 생애 첫 대상경주 우승을 차지했다.

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클러치더비(한국산 포입마·2세·수말)는 데뷔 이후 3전 2승, 준우승 1회를 기록한 기대주다. 지난 7월 데뷔전에서 9마신 차 압승을 거뒀고, 8월 1300m 경주에서는 출발부터 결승선까지 선두를 내주지 않는 '와이어 투 와이어' 우승을 기록했다. 빠른 출발과 초반 스피드가 최대 강점이다.

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과천시장배에서도 9두 가운데 가장 바깥쪽인 9번 게이트에서 출발했지만 빠르게 선두를 장악하며 경주를 주도했다. 그러나 결승선을 약 50m 남기고 메이저퓨리에게 역전을 허용해 준우승에 머물렀다. 이번에는 안쪽 게이트를 배정받아 초반 체력 소모를 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

라벤더크라운은 데뷔 이후 2전 2승으로 무패 행진을 이어가는 중이다. 사진제공=한국마사회

머스킷스톰은 최근 1200m 경주에서 8마신 차 압승을 거둔 기대주다. 사진제공=한국마사회

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부산경남에서는 오는 16일 렛츠런파크 부산경남 제6경주로 제20회 김해시장배(L)가 열린다. 지난 강서구청장배 우승마 라벤더크라운과 일반경주에서 두각을 나타낸 머스킷스톰 등이 출전해 우승을 다툰다.

라벤더크라운(한국산 포입마·2세·암말)은 데뷔 이후 2전 2승으로 무패 행진을 이어가고 있다. 특히 강서구청장배에서는 출발이 늦었지만 강력한 추입력을 앞세워 역전 우승을 차지했다. 1200m 경주에서 두 차례 모두 승리한 데다 대상경주 경험까지 갖췄다는 점이 강점이다. 출발만 안정적으로 이뤄진다면 막판 탄력을 앞세워 우승 경쟁에 뛰어들 가능성이 높다.

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머스킷스톰(한국산·2세·수말) 역시 2전 2승을 기록한 신예다. 최근 1200m 경주에서 8마신 차 압승을 거뒀으며 당시 기록은 1분14초4였다. 부마는 국내에서 위너스맨, 라온퍼스트, 한강클래스 등을 배출한 '머스킷맨'으로 혈통 면에서도 기대를 모으고 있다. 다만 대상경주 출전 경험이 없다는 점은 변수다.

서울과 부산경남에서 잇따라 열리는 이번 경주는 기존 강자와 신흥 유망주들의 경쟁을 통해 쥬버나일 시리즈의 향후 판도를 가늠할 무대가 될 전망이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com