다낭콩팥병 환자 체중 관리는?…한림대강남성심병원 17일 무료 건강강좌 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교강남성심병원(병원장 이동진)은 오는 17일 오전 10시 본관 3동 4층 미카엘홀에서 다낭콩팥병 환자와 가족을 위한 건강강좌를 개최한다.

이번 건강강좌는 대한신장학회와 함께 다낭콩팥병 환자와 가족들이 질환을 올바르게 이해하고, 치료와 일상생활에 실질적인 도움을 받을 수 있도록 마련했다. 다낭콩팥병 환자와 가족을 비롯해 관심 있는 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 사전등록 또는 행사 당일 현장등록을 통해 참석할 수 있다.

다낭콩팥병은 콩팥에 여러 개의 낭종이 생기면서 콩팥 기능이 점차 저하될 수 있는 유전성 질환이다. 환자에게는 혈압과 체중 등 만성질환 위험요인을 적절히 관리하고 건강한 생활습관을 유지하는 것이 중요하다.

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강의는 신장내과 박혜인 교수가 맡아 '다낭콩팥병 환자의 적절한 체중 조절법: 위고비, 마운자로, SGLT2 억제제, 그리고 운동'을 주제로 진행한다. 최근 관심이 높은 비만치료제와 당뇨병·신장질환 치료에 사용되는 약제, 운동을 중심으로 다낭콩팥병 환자가 체중을 어떻게 관리해야 하는지 알기 쉽게 설명할 예정이다.

특히 다낭콩팥병과 같은 만성 콩팥질환이 있는 환자는 일반적인 체중감량 방법을 무조건 적용하기보다 콩팥 기능과 동반질환, 복용 약물 등을 고려해 적절한 체중관리 방법을 선택하는 것이 중요하다. 이번 강좌에서는 환자들이 궁금해하는 체중감량 약제의 특성과 운동 등 생활습관 관리에 대한 정보를 함께 제공할 예정이다.

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박혜인 교수는 "다낭콩팥병은 장기간 관리가 필요한 질환인 만큼 치료뿐 아니라 체중과 혈압, 생활습관 등을 꾸준히 관리하는 것이 중요하다"며 "이번 환자교실이 환자와 가족들이 자신의 건강상태에 맞는 체중관리 방법을 이해하고 일상에서 건강관리를 실천하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

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김도형 기획실장(신장내과 교수)은 "환자들이 질환과 치료에 대한 정확한 정보를 이해하는 것은 장기적인 건강관리의 중요한 출발점"이라며 "한림대강남성심병원은 전문적인 진료뿐 아니라 환자와 가족이 치료 과정에 능동적으로 참여할 수 있도록 다양한 환자교육 프로그램을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com