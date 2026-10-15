"거미 쫓으려 종이에 불붙였다가…" 고급 빌라 태운 관광객

[스포츠조선 장종호 기자] 숙소에 나타난 거미를 쫓으려고 종이에 불을 붙인 관광객이 실수로 고급 빌라 전체를 태우는 사고가 인도네시아 발리에서 발생했다.
관광객은 무사히 대피했지만 빌라와 내부 물품은 모두 불에 탔다.
데틱 발리 등 현지 매체들에 따르면 네팔 국적의 관광객 A(45)는 지난 5일(현지시각) 낮 발리 북부 쿠타 지역의 빌라 욕실에서 거미와 거미줄을 발견했다. 놀란 그는 종이 한 장에 불을 붙여 거미를 쫓고 거미줄을 제거했다.
그런데 불씨가 완전히 꺼지지 않은 종이가 강한 바람에 날리면서 빌라 지붕에 옮겨붙었다. 지붕은 풀을 엮어 만든 초가지붕 형태여서 불길이 순식간에 건물 전체로 확산했다.
소방대원과 인근 주민들이 진화에 나섰고, 불길은 결국 진화됐지만 빌라는 내부 집기와 함께 완전히 불에 탔다.
A는 다치지 않고 대피했으며 인근 주택으로 불이 번지거나 다른 부상자가 발생하지는 않은 것으로 전해졌다.
현지 보도에 따르면 사고 당시 발리는 덥고 건조한 날씨에 강풍까지 불어 화재가 빠르게 번질 위험이 컸다.
현지 경찰은 이번 화재로 약 20억 루피아(약 1억 5000만원)의 피해액이 발생했다며 해당 관광객에게 법적 책임을 지게 할지에 대해 논의 중이라고 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com