"책·음악 매개로 군 장병과 소통"…'국방부와 KB국민은행이 함께하는 한총 한책 북콘서트' 개최

◇'국방부와 KB국민은행이 함께하는 한총 한책 북콘서트'. 사진제공=KB국민은행

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KB국민은행이 '국방부와 KB국민은행이 함께하는 한총 한책 북콘서트'를 개최했다.

지난 14일 포항 해병대 교육훈련단에서 진행된 이번 행사는 장병들의 독서문화 확산을 위한 2026년 국방부 핵심사업인 '한손에 총, 한손에 책' 캠페인의 일환으로 마련됐다.

약 1000명의 해병대 훈련병들이 참여한 이날 행사는 오케스트라 공연에 이어 마음 치유를 주제로 한 책 '리커넥트'의 저자인 장재열 작가와 함께 '청춘의 마음에도 쉼이 필요합니다'라는 주제의 북토크, 7인조 아이돌 그룹 '앳하트(AtHeart)' 공연으로 열기를 더했다.

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KB국민은행은 현장에서 군 장병을 위한 금융·비금융 서비스인 'KB밀리터리클럽'을 소개하고, 장병들이 참여할 수 있는 기념품 이벤트도 진행했다.

KB국민은행 관계자는 "이번 북콘서트가 장병들이 책과 문화를 통해 잠시나마 재충전할 수 있는 시간이 됐길 바란다"며, "앞으로도 군 장병들이 건강하고 활기찬 병영생활을 이어갈 수 있도록 다양한 문화 프로그램을 확대해 나가겠다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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