"책·음악 매개로 군 장병과 소통"…'국방부와 KB국민은행이 함께하는 한총 한책 북콘서트' 개최

KB국민은행이 '국방부와 KB국민은행이 함께하는 한총 한책 북콘서트'를 개최했다.
지난 14일 포항 해병대 교육훈련단에서 진행된 이번 행사는 장병들의 독서문화 확산을 위한 2026년 국방부 핵심사업인 '한손에 총, 한손에 책' 캠페인의 일환으로 마련됐다.
약 1000명의 해병대 훈련병들이 참여한 이날 행사는 오케스트라 공연에 이어 마음 치유를 주제로 한 책 '리커넥트'의 저자인 장재열 작가와 함께 '청춘의 마음에도 쉼이 필요합니다'라는 주제의 북토크, 7인조 아이돌 그룹 '앳하트(AtHeart)' 공연으로 열기를 더했다.
KB국민은행은 현장에서 군 장병을 위한 금융·비금융 서비스인 'KB밀리터리클럽'을 소개하고, 장병들이 참여할 수 있는 기념품 이벤트도 진행했다.
KB국민은행 관계자는 "이번 북콘서트가 장병들이 책과 문화를 통해 잠시나마 재충전할 수 있는 시간이 됐길 바란다"며, "앞으로도 군 장병들이 건강하고 활기찬 병영생활을 이어갈 수 있도록 다양한 문화 프로그램을 확대해 나가겠다"고 전했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com