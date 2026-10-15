아무도 없던 전시실서 수백 년 된 도자기 '와르르'…"영혼이 깃들었나?"

사진출처=대영박물관(사우스차이나모닝포스트)

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[스포츠조선 장종호 기자] 영국 런던의 대영박물관에서 전시 중이던 중국 청나라 시대 도자기 2점이 알 수 없는 이유로 파손돼 당국이 조사에 나섰다.

당시 전시실에는 아무도 없었고, 전시대나 고정 장치에서도 이상이 발견되지 않아 파손 경위에 대한 궁금증이 커지고 있다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 대영박물관은 지난 4일(현지시각) 전시실에서 발생한 도자기 파손 사고를 확인, 손상된 유물 2점을 전문 복원팀에 넘겨 복원 작업을 진행하고 있다고 밝혔다.

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사고는 4단으로 구성된 전시장의 맨 위 선반에 놓여 있던 청화백자 그릇이 떨어지면서 발생했다. 그릇은 아래쪽 선반에 있던 작은 도자기 상자와 부딪혔고, 두 유물 모두 파손됐다. 사고 당시 전시실에는 관람객이 없었던 것으로 확인됐다.

또한 박물관 측은 선반과 그릇을 받치던 고정 장치에서 파손이나 고장 흔적을 발견하지 못했다고 설명했다. 건물 공사 등 외부 요인도 확인되지 않은 것으로 전해졌다. 박물관은 정확한 낙하 원인을 계속 조사하고 있다.

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박물관은 성명을 통해 "두 유물 모두 전문 보존·복원팀에 인계돼 전면적인 복원 작업이 진행되고 있다"고 밝혔다.

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파손된 도자기는 지름 21.6㎝, 높이 8㎝ 크기다. 흰 바탕에 푸른색 안료로 그림을 그린 청화백자로, 정원에서 그림을 감상하거나 현악기를 연주하고 놀이를 즐기는 여성들의 모습이 담겨 있다. 대영박물관은 이 그릇을 "15세기 명나라 도자기를 매우 정교하게 모방한 작품"으로 설명하고 있다.

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함께 파손된 도자기 상자는 지름 6.6㎝, 높이 2.5㎝로, 낮고 둥근 돔 형태의 뚜껑이 달려 있으며 나무와 화초가 그려져 있다.

두 유물은 모두 중국 장시성에서 청나라 강희제 재위 기간인 1662~1722년에 제작된 것으로 알려졌다. 이번 사고로 파손된 유물의 개별 가치는 공개되지 않았다. 네티즌들은 "혹시 지진으로 인한 파손이 아닐까?", "고대 영혼이 깃든 물건일 수도", "왜 다른 도자기는 멀쩡하고 이 유물만 떨어졌을까?" 등의 반응을 보이고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com