'K-푸드' 웰컴키트에 'K-드라마' 콘텐츠까지…외국인 관광객 겨냥 마케팅 한창

문화체육관광부 발표에 따르면 올해 상반기 방한 외국인 관광객 수는 1071만 명으로, 전년 동기 대비 약 21.3% 증가했다. 증가세는 8월에도 이어져 한국관광공사의 한국관광 데이터랩 2026년 8월 기준 연간 누적 방한 외래객 수는 1504만 8435명으로 전년 동기 대비 21.6% 늘었다.

이러한 외국인 관광객을 겨냥한 관련업계의 마케팅도 활발하다.

◇서울 소공동에 위치한 롯데백화점 본점 1층 무인키오스크에서 롯데 투어리스트 멤버십x체크인서울 카드를 발급받는 외국인 고객들의 모습. 사진제공=롯데백화점

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롯데백화점 본점과 롯데카드는 외국인 관광객 전용 '롯데백화점 투어리스트 멤버십 X 체크인서울' 카드를 선보였다.

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롯데백화점의 외국인 전용 멤버십 '롯데 투어리스트 멤버십'과 롯데카드의 외국인 관광객 전용 'CHECK iN SEOUL(체크인서울)'이 통합된 선불전자지급수단으로, 롯데 계열사 및 국내 70여 개 가맹점 혜택, 교통카드 기능, 엘포인트 적립을 한 카드에 모았다. 주요 혜택으로 롯데백화점 본점 5% 할인 및 10% 리워드, 롯데면세점, 세븐일레븐, 롯데마트 10% 할인을 이용할 수 있다. 외국인 방문객이 자주 찾는 편의점, 올리브영 등 쇼핑 가맹점, 삼원가든, 마호가니 등 F&B 가맹점, 디뮤지엄, 한복렌탈 등 문화 관련 가맹점 등 70여 개 가맹점에서도 혜택을 제공한다.

◇커넥트플레이스 서울역점에서 진행 중인 'K-드라마' 특별 전시 전경. 사진제공=한화커넥트

한화커넥트가 운영하는 커넥트플레이스 서울역점은 한국관광공사, 스튜디오드래곤과 함께 'K-드라마' 콘텐츠를 마련했다. '장면에서 여행지로(SCENES TO DESTINATIONS)'라는 주제로 10월 31일까지 K-드라마 특별 전시를 운영한다. 지난 9월 24일 중앙보행광장에서 관람형 전시를 시작한 데 이어 10월 1일부터는 포토존과 오리지널 사운드트랙(OST) 청음 라운지 등 커넥트플레이스에서만 만나볼 수 있는 체험형 콘텐츠를 추가해 운영 중이다. '도깨비', '미스터 션샤인', '호텔 델루나', '사랑의 불시착' 등 인기 드라마 40여 편의 명대사, 명장면, OST, 소품, 촬영지 정보 등을 만나볼 수 있다.

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CJ제일제당은 오는 12월까지 한국을 방문한 외국인 관광객 6000명에게 비비고 제품으로 구성한 웰컴키트를 제공한다. 한국역사해설진흥원이 운영하는 고궁 투어 프로그램 참가자에게 제공되는 웰컴키트키트에는 비비고 찹쌀 김부각과 오마이갓 미니 약과, 컵떡볶이 등이 담겼다. 외국인 관광객들이 광화문과 경복궁 일대를 둘러보며 한국의 역사와 문화를 체험하는 과정에서 K-푸드도 경험할 수 있도록 기획했다는 설명이다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com