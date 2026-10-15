"쓰레기장 방불" vs "직장인의 애환"…공연장 스크린에 직원 PC 바탕화면 노출

사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 인기 성우 겸 가수 아이미(34)의 미니 콘서트 현장에서 진행요원이 실수로 자신의 컴퓨터 바탕화면을 대형 스크린에 띄우는 일이 벌어졌다. 정리되지 않은 파일이 화면을 가득 채운 모습에 네티즌들은 "직장인의 애환이 담긴 화면", "마치 쓰레기장 같다" 등 상반된 반응을 보이고 있다.

일본 매체 유튜라에 따르면 지난 11일 일본 사이타마현 고시가야시에 있는 대형 쇼핑몰 이온 레이크타운에서 아이미의 무료 미니 라이브가 열렸다. 그런데 공연을 앞두고 현장 스크린에 진행요원이 사용하던 컴퓨터의 바탕화면이 그대로 투사되는 돌발 상황이 발생했다.

소셜미디어에 올라온 사진을 보면, 바탕화면을 가득 채운 파일과 아이콘이 빽빽하게 배열된 모습이다.

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파일이 지나치게 많고 정리 상태도 어수선한 장면에 온라인에는 다양한 반응이 쏟아졌다.

많은 네티즌들은 "폴더라는 기능을 모르는 것 아니냐", "파일 정리를 좀 해야 한다", "쓰레기장을 보는 듯하다" 등 지적을 했다.

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일부는 "회사에서 흔히 볼 수 있는 풍경", "바쁜 직장인의 애환이 담긴 화면" 등 옹호하는 주장을 내놓기도 했다.

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또한 업무 관련 문서로 추정되는 파일이 화면에 노출돼 보안 우려도 제기됐다. 바탕화면에는 '견적서'라고 적힌 엑셀 파일을 비롯해 업무 문서로 보이는 파일명이 확인됐는데, 이를 두고 네티즌들은 "경위서를 써야 할 수준"이라며 우려와 농담을 섞은 반응을 내놨다.

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한편 아이미는 애니메이션 'BanG Dream!'의 토야마 카스미 역 등으로 알려진 성우 겸 가수다. 극중 밴드 팝핀파티(Poppin'Party)에서 보컬과 기타를 맡았으며, 솔로 가수로도 활동하고 있다. 이번 무료 미니 라이브는 새 EP 'AIM STAR' 발매를 기념해 마련됐다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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