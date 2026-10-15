제주삼다수, 12년 만에 제주서 열리는 ‘전국체육대회’ 응원

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제주삼다수가 12년 만에 제주에서 열리는 전국체육대회를 맞아 선수들의 선전과 성공적인 대회 개최를 응원한다.

제주삼다수를 생산·판매하는 제주특별자치도개발공사(사장 김도영)는 오는 10월 16일부터 22일까지 제주특별자치도 일원에서 열리는 '제107회 전국체육대회'에 제주삼다수 500ml 총 6만7,200병을 지원한다고 밝혔다.

앞서 지난 9월 열린 '제46회 전국장애인체육대회'에 지원한 제주삼다수 500ml 제품 3만3,600병을 포함해, 올해 제주에서 열리는 전국 규모 체육행사에 총 10만800병의 생수를 지원하게 된다.

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'제107회 전국체육대회'는 '혼저옵서 푸른제주, 혼디모영 화합체전!'을 슬로건으로 49개 정식 종목과 주짓수 1개 시범 종목 등 총 50개 종목으로 진행된다. 선수 2만여 명과 임원 1만여 명 등 총 3만여 명이 참가하며, 개회식은 제주월드컵경기장에서 열린다.

제주삼다수는 제주를 대표하는 먹는샘물 브랜드로서 전국 각지에서 제주를 찾은 선수들의 선전을 응원하고, 12년 만에 제주에서 열리는 전국체육대회의 성공적인 개최에 힘을 보탤 예정이다.

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김도영 제주개발공사 사장은 "12년 만에 제주에서 열리는 전국체육대회에 제주삼다수가 함께하게 돼 뜻깊다"며 "전국에서 제주를 찾은 선수들이 그동안 갈고닦은 기량을 마음껏 펼치고 좋은 성과를 거둘 수 있도록 진심으로 응원하겠다"고 말했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com