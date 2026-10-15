"너무 야해서 지웠나?"…백악관 대변인 취임 후 돌연 SNS 사진 삭제

사진출처=케이티 재커라이어 인스타그램, 더 선

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[스포츠조선 장종호 기자] 케이티 재커라이어(41) 미국 백악관 신임 대변인이 취임 직후 자신의 SNS에서 과거 비키니 사진 등 신체 노출 사진을 돌연 삭제한 것으로 알려졌다.

더 선 등 외신들은 재커라이어가 백악관 대변인으로 발탁된 뒤 인스타그램에 게시했던 수영복 사진들이 계정에서 사라졌다고 보도했다.

재커라이어는 지난 9일(현지시각) 트럼프 대통령이 신임 백악관 대변인으로 지명한 인물이다.

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신체 노출 사진들을 갑자기 삭제한 이유에 대해 그녀는 현재까지 입장을 밝히지 않았다.

앞서 재커라이어는 과거 여성의 운동복과 노출에 관한 견해를 밝힌 바 있다.

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최근 재조명된 유튜브 인터뷰에서 그녀는 운동할 때 입는 옷에도 적절한 기준이 필요하다는 취지로 말했다.

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그녀는 "선을 넘는 경우가 간혹 있다고 생각한다"며 "비키니 스타일의 운동복을 본 적이 있고, 그런 옷을 입을 만한 상황도 있다고 생각한다"고 말했다. 이어 "몸매가 좋다면 비키니를 입는 것에 찬성하지만, 체육관에서 입기엔 적절한 복장이라고 생각하지는 않는다"고 덧붙였다. 운동할 때는 몸을 조금 더 가리는 옷을 입는 것이 좋다는 의견도 밝혔다.

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한편 변호사 경력을 내세우고 활동했던 케이티 재커라이어 백악관 대변인이 사실은 미국 변호사시험에 합격하지 못한 것으로 알려졌다.

월스트리트저널(WSJ) 등 미국 매체들은 재커라이어 대변인이 2011년 페퍼다인대 로스쿨을 졸업한 뒤 캘리포니아주 변호사시험에 응시했지만 불합격했다고 보도했다.

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보수 성향 미디어에서 정치 평론가로 이름을 알린 재커라이어는 방송 등 공개석상에서 자신을 변호사라고 소개했다.

트럼프 대통령도 최근 신임 대변인을 발표할 때 재커라이어를 변호사로 언급하기도 했다.

이후 재커라이어는 캘리포니아와 텍사스, 워싱턴DC의 변호사 등록 명부에서 이름이 확인되지 않으면서 자격 논란에 휩싸였다.

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다만 2011년 변호사시험에 낙방한 뒤 중국 베이징으로 건너가 현지 대형 로펌의 국제업무팀에서 근무한 것으로 파악됐다.

당시 그녀는 미국 및 다국적기업의 중국 내 사업과 관련한 계약 작성과 고객 소통 업무 등을 담당한 것으로 알려졌다.

이 업무를 하는 외국인 직원은 중국 변호사 자격이 필요하지 않았던 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com