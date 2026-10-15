롯데웰푸드, 빼빼로데이 시즌 한정판 10종 출시...마케팅 본격화

제공=롯데웰푸드

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롯데웰푸드가 다가오는 빼빼로데이를 맞아 글로벌 앰배서더 스트레이 키즈와 산리오캐릭터즈, 가나디 등 인기 IP(지적재산권)와 협업한 시즌 패키지 10종을 선보였다.

올해 선보이는 시즌 패키지 10종 중 컬래버 온팩은 총 7종이다.

스트레이 키즈 기획 패키지 제품은 아몬드와 화이트쿠키 2종이며, '헬로키티', '포차코', '시나모롤', '한교동' 등 산리오캐릭터즈의 대표 캐릭터로 디자인한 기획 4종(초코, 크런키, 어쏘트 2종)이다.

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가나디 협업 제품으로는 '가나디 어쏘트 5입'을 마련했으며, 산리오캐릭터즈와 가나디 제품에는 캐릭터 스티커와 책갈피 등 굿즈를 동봉했다.

선물용 제품으로는 6가지 맛을 담은 '샘플러 6입', 독특한 패키지 구조의 '캐리어 4입', 고급스러운 디자인의 '기프트 6입'을 출시했다.

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상반기 시즌 한정으로 선보였던 프리미엄 제품 '빼빼로 더블리치 솔티바닐라'도 빼빼로데이 시즌 한정으로 재출시한다.

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구매 고객을 위한 경품 행사로 빼빼로 제품을 3만 원 이상 구매하면 스트레이 키즈 타포린백 및 키링 또는 가나디 손거울을 증정하며, 산리오캐릭터즈 기획 제품을 1종 이상 포함해 3만 원 이상 구매하면 산리오캐릭터즈 장바구니 4종 중 1종을 무작위로 제공한다.

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제품별 행사 일정과 경품 수령 방법은 빼빼로 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.

롯데웰푸드는 시즌 패키지 출시를 시작으로 소비자가 빼빼로의 핵심 가치인 '나눔'을 경험할 수 있는 오프라인 캠페인을 전개하고, 한국을 방문하는 외국인 관광객을 대상으로 주요 관광지 마케팅도 강화할 계획이다.

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한편, 최근 공개한 빼빼로데이 광고 영상은 공개 6일 만에 조회수 1,000만 회를 돌파했으며, 스트레이 키즈와 함께한 영상은 '빼빼로데이엔 망설이지 마!'라는 메시지를 통해 소중한 사람에게 빼빼로로 마음을 전하자는 의미를 담았다.

롯데웰푸드 관계자는 "스트레이 키즈와 인기 캐릭터 IP를 접목해 소비자 선택의 폭을 넓혔다"며 "국내 소비자는 물론 한국을 방문하는 글로벌 관광객도 함께 즐길 수 있는 마케팅을 통해 대표 K-스낵으로서 빼빼로의 브랜드 위상을 강화하겠다"고 말했다.