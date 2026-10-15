순천향대 천안병원 28일 아토피피부염 무료 건강강좌 개최

[스포츠조선 장종호 기자] 순천향대학교 부속 천안병원(병원장 이문수)이 오는 28일 오후 병원 6층 현곡홀에서 지역주민과 아토피피부염 환자·보호자를 대상으로 건강강좌를 개최한다.

'아토피피부염 바로 알기, 피부관리부터 최신치료까지'를 주제로 열리는 강좌는 아토피피부염에 대한 올바른 이해를 돕고, 피부관리 방법과 최신치료 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

강좌는 이날 오후 2시 30분부터 아토피피부염 석학 서성준 교수 인사말을 시작으로▲아토피피부염, 왜 생길까요(순천향대천안병원 피부과 김정은 교수) ▲아토피피부염, 이렇게 관리하세요(단국대병원 피부과 최미수 교수) ▲질의응답(순천향대천안병원 피부과 이성열 교수) 등의 순으로 진행된다.

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김정은 피부과 교수는 "아토피피부염은 꾸준한 관리와 적절한 치료가 매우 중요한 질환이다"면서, "이번 건강강좌가 환자와 보호자들이 질환을 올바르게 이해하고, 일상에서 실천할 수 있는 관리 방법을 배우는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

한편, 건강강좌는 아토피피부염 환자와 보호자를 비롯해 질환에 관심 있는 지역주민 누구나 참여할 수 있으며, 참석자에게는 소정의 기념품이제공될 예정이다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com

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