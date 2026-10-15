美 중간선거 앞두고 흰색 가루 든 우편물 배송…선거 직원 대피 소동

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 중간선거를 앞두고 오하이오·루이지애나·오클라호마주 선거 담당 기관에 정체불명의 가루가 든 우편물이 잇따라 배송되거나 시도한 사례가 적발돼 연방수사국(FBI)이 수사에 나섰다. 일부 기관에서는 직원들이 대피하는 소동이 벌어졌지만, 현재까지 관련 사건으로 인한 인명 피해는 보고되지 않았다.

NBC 등 미국 매체들에 따르면 루이지애나주와 오클라호마주 선거 당국은 지난 13일(이하 현지시각) 의심스러운 가루가 든 우편물을 받았다고 밝혔다. 오하이오주에서는 주 국무장관실을 수신처로 한 유사한 우편물이 조사관들에 의해 배송 전 차단됐다.

이번 사건은 각 주가 11월 중간선거 준비에 한창인 가운데 발생했다. 주 국무장관과 선거 담당 기관을 대표하는 전국 단체들은 14일 공동 성명을 내고 선거 업무 관계자들을 겨냥한 위협에 우려를 표했다.

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전국주국무장관협회와 전국주선거관리국장협회는 성명을 통해 선거 공무원과 종사자에 대한 위협은 민주주의에서 용납될 수 없다며, 선거를 관리하는 사람들이 필수 업무를 수행하면서 신변 안전을 걱정해서는 안 된다고 밝혔다.

보도에 따르면 루이지애나주에서는 선거 부서 직원이 흰색 가루가 든 우편물을 개봉한 뒤 당국에 신고했다. 해당 직원은 예방 차원에서 응급실로 이송됐으나 다친 곳은 없는 것으로 전해졌다. 주 국무장관실은 선거 부서 일부를 대피시키고 건물의 냉방 장치를 끄는 등 대응에 나섰다.

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경찰은 현장에서 회수한 물질을 FBI 범죄수사연구소로 보내 분석을 의뢰했다. 경찰은 현재까지 이 사건과 관련해 직원들이 다치거나 건강 이상을 호소한 사례는 없다고 밝혔다.

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오클라호마주 선거관리위원회 역시 13일 오전 의심스러운 흰색 가루가 든 봉투를 받았다고 밝혔다. 경찰이 현장에 출동했고, 선거관리위원회 사무실은 안전을 위해 대피 조치됐다. 선거관리위원회 관계자는 직원들이 다치지 않았다며 이번 사건이 선거를 치르는 데 영향을 주지 않을 것이라고 밝혔다.

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FBI는 특정 사건이나 장소에 대한 세부 사항을 확인하지는 않았지만, 전국 여러 주소로 발송된 의심 우편물들을 조사하고 있다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com