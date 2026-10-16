DN오토모티브 '납 배출 주사' 의혹 재점화…정치권·관계당국·경찰 '전방위 압박'

자동차 배터리 제조업체 DN오토모티브의 '납 배출 주사' 논란이 다시 수면 위로 올라왔다.

특수건강진단을 앞두고 노동자들에게 납 배출을 촉진하는 킬레이션 주사를 투약했다는 의혹과 관련해 이재명 대통령의 엄중 대응 지시와 국정감사에서의 질타가 이어지는가 하면, 경찰도 회사 임원 소환 조사에 나섰다. 노조는 경영진과 관련 의료기관에 대한 수사, 전·현직 노동자 역학조사, 피해 보상과 작업환경 개선을 요구하고 있다. 회사는 안전·보건 관리가 미흡했다며 사과했지만, 투약 경위와 고의성, 건강 피해와의 인과관계는 추가 조사가 필요한 상황이다.

◇지난 2월 DN오토모티브 납 노출 의혹 관련 기자회견 하는 금속노조 울산지부. 사진제공=금속노조

Advertisement

Advertisement

임원 경찰 조사…노조, 특별근로감독·역학조사·피해 보상 촉구

Advertisement

울산경찰청은 지난 13일 DN오토모티브 임원을 소환해 주사 투약 경위와 고의성 등을 조사한 것으로 알려졌다. 지난 8월 고용노동부가 특수건강진단 전 킬레이션 주사 투약 행위가 건강 보호 조치를 방해했을 가능성이 있다며 회사를 업무방해 혐의로 수사 의뢰한 데 따른 것이다.

이번 사건은 지난 2월 전국금속노동조합 울산지부와 일터안전교육지원센터의 문제 제기가 발단이 됐다. 당시 노조 측은 노동자 115명의 2022~2025년 특수건강진단 자료를 분석한 결과, 99명(86%)의 혈중 납 농도가 10㎍/dL를 넘었다며, 회사가 검진 결과를 왜곡할 목적으로 킬레이션 주사를 투약했다는 의혹을 제기했다. 노동자들에게 주사를 비타민 주사라고 안내하고 투약을 사실상 강요했으며, 이러한 행위가 수년간 이어졌다는 주장이다. 이에 대해 당시 회사 측은 법적 기준 초과(40㎍/dL)자는 없고, 주사는 직원이 자율적으로 선택한 치료라고 반박했다.

Advertisement

미국 식품의약국(FDA) 등에 따르면 킬레이션 주사는 납 중독 치료에 사용되는 처방약으로, 신장 손상 등 부작용 가능성이 있어 투약에 신중해야 하는 것으로 알려져 있다.

Advertisement

이와 관련 지난 3~4월 울산 1·2공장 정밀 감독에 나선 노동부는 산업안전보건법 위반 88건을 확인했다. 이 중 68건은 입건·송치하고 20건에는 과태료 총 4620만원을 부과했다. 일부 생산라인에서는 납 노출 기준 초과와 환기설비·위생관리 문제도 확인돼 관련 설비에 사용중지 명령이 내려졌다. 이와 관련 최근 노사정 추천 전문가 9명으로 납 노출 규명·작업환경 개선위원회가 출범했고, 퇴직자를 포함한 전·현직 노동자 전체의 집단 역학조사도 추진한다.

Advertisement

민주노총 울산지역본부는 13일 성명을 내고 DN오토모티브 전 사업장과 유해화학물질 취급 사업장에 대한 특별근로감독 및 역학조사, 경영진과 관련 의료기관 수사를 촉구했다. 또한 전·현직 노동자와 퇴직자에 대한 건강 추적 조사와 실질적인 배·보상, 작업환경 개선도 요구한 상황이다.

대통령 지적에 국감서 집중 질타…대표 출석 요구도

Advertisement

이러한 논란은 정치권의 주목을 받으며, 업계 전반에 대한 조사 확대로 번지고 있다.

이재명 대통령은 지난 12일 이번 의혹을 중대한 인권침해로 지적하고 철저한 조사와 엄중한 대응을 지시했다.

13일 국회 기후에너지환경노동위원회 고용노동부 국정감사에서도 관련 의혹이 집중적으로 다뤄졌다. 더불어민주당 김태선 의원은 회사 대표의 증인 출석과 피해 노동자의 참고인 출석을 요청했다. 박지혜 의원은 작업환경측정 보고서와 원자료·시료 분석 결과 제출을 요구했으며, 안호영 의원은 동종 배터리 제조업체와 납 취급 사업장으로 조사 범위를 확대해야 한다고 촉구했다. 이에 대해 김영훈 고용노동부 장관은 관련 감독·측정자료를 국회에 제출하겠다는 입장을 밝혔다.

Advertisement

논란이 커지자 DN오토모티브도 입장문을 통해 "직원의 안전과 건강이 최우선이라는 원칙이 철저히 준수·이행되지 못한 점을 깊이 반성한다"고 전했다. 회사는 정부 조사와 전문가 건강검진, 안전보건진단 및 역학조사에 적극 협조하고, 노사정 추천 외부 전문가 9명으로 출범한 위원회의 논의 결과를 수용하겠다고 밝혔다. 작업환경 개선을 위한 투자와 보건 조치 강화, 재발 방지도 약속했다.

업계 안팎에서는 향후 수사 결과에 따라 추가적인 형사·행정 조치가 이뤄질 가능성이 적지 않다고 보고 있다. 납 노출 규모와 건강 피해 및 책임 규명은 물론, 회사가 약속한 작업환경 개선과 피해 노동자 보호가 실질적으로 이행되는지가 핵심 쟁점이 될 것이란 전망이다.

이에 대해 14일 DN오토모티브 관계자는 "현재로선 더이상 드릴 말씀이 없다"며 말을 아꼈다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com