"남자 8명과 키스 가능"?…치아 미백 패치 선정 광고 1억원 과징금

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] "남자 8명과 키스해도 문제없다"?

선정적인 치아 미백 패치 광고 문구를 제작한 중국 업체가 1억원의 벌금을 부과 받았다.

지무뉴스 등 중국 매체들에 따르면 중국 시장감독관리 당국은 사회적 가치와 광고 규정을 위반한 대표 사례 7건을 최근 공개했다. 이 가운데 광둥성 광저우시 바이윈구 시장감독관리국이 적발한 한 업체의 광고 위반 사례가 눈길을 끌었다.

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당국에 따르면 이 업체는 한 구강 관리 브랜드의 치아 패치 제품을 홍보하기 위해 광고 영상을 직접 기획하고 제작했다.

문제가 된 광고에는 "30분 동안은 떼어내면 안 된다. 30분 뒤에는 남자 8명과 키스해도 문제없다. 이건 단순한 치아 패치가 아니라 은근히 사람을 유혹하는 제품"이라는 문구가 담겼다.

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중국 당국은 이 같은 표현이 선정적인 내용을 사용해 광고 관련 규정을 위반했다고 설명했다.

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이에 바이윈구 시장감독관리국은 최근 해당 업체에 50만 위안(약 1억원)의 벌금을 부과했다.

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전문가들은 짧은 영상과 온라인 광고를 활용한 마케팅이 확대되는 가운데, 광고 문구와 표현 방식에 대한 사업자의 주의가 필요하다고 지적했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com