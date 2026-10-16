정신의료기관 학대의심 신고 2배 이상 증가…신고의무자 신고는 5년간 단 1건

자료출처=보건복지부·중앙장애인권익옹호기관, 서미화 의원실 재구성

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[스포츠조선 장종호 기자] 국회 보건복지위원회 서미화 의원(더불어민주당)이 보건복지부로부터 받은 '최근 5년간 장애인학대 신고 및 처리 현황'에 따르면, 정신의료기관에서 발생한 장애인학대 의심신고가 최근 5년간 99건 접수되고, 38건이 학대로 판정된 것으로 나타났다.

신체적 학대뿐 아니라 경제적 착취와 성적 학대, 방임 등도 확인됐다. 정신의료기관과 정신요양시설, 정신재활시설을 포함한 정신건강증진시설 전체에서는 151건의 학대의심 신고가 접수됐으며, 52건이 학대로 판정됐다.

연도별 정신의료기관 내 학대의심 신고는 2020년 13건에서 2024년 27건으로 107.7% 증가했으며, 학대 판정은 같은 기간 9건에서 12건으로 33.3% 증가했다. 학대 유형은 중복 집계된 총 41건 가운데 신체적 학대가 39%(16건)로 가장 많았고, 경제적 착취 27%(11건), 성적 학대 17%(7건)가 뒤를 이었다. 이 밖에도 방임 4건, 정서적 학대 2건, 유기 1건이 확인됐다.

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특히, 정신의료기관에서 5년간 38건의 학대판정이 이루어진 가운데, 같은 기간 전국 장애인학대 신고자 유형별 통계에서 신고의무자인 '정신건강증진시설장과 종사자'의 신고는 단 1건에 그쳤다. 정신건강증진시설은 정신의료기관, 정신재활시설, 정신요양시설을 의미한다. 이는 전체 장애인학대 신고에서 해당 직군의 신고 실적을 집계한 것으로, 시설 내부의 학대 발견과 외부 신고체계가 제대로 작동하고 있는지 점검할 필요가 있다.

서미화 의원은 "5년간 접수된 신고 99건이 정신의료기관에서 발생한 장애인학대의 전부라고 볼 수 없다"며 "최근 울산과 인천 등에서 발생한 중대한 인권침해 사건만 보더라도 드러나지 않은 피해가 우려되는 만큼, 정부는 전국 정신의료기관에 대한 전수조사에 나서야 한다"고 강조했다.

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이어 "당사자단체와 협의해 독립적인 조사자가 병원 관계자의 입회 없이 입원자를 직접 만나 피해 경험을 확인하고, 신고에 따른 불이익이 없도록 보호해야 한다"며 "확인된 피해에 대한 책임 규명과 함께 피해자의 의사에 따라 치료와 주거, 동료지원 등 지역사회에서 살아갈 수 있는 지원체계까지 연계해야 한다"고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com