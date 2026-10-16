美 초등학교서 총격 참사…어린이 3명 등 4명 사망, 16세 용의자도 숨져

총격 사건이 발생한 오리건주 실버레일 초등학교. AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 미국 오리건주 초등학교에서 총격 사건이 발생해 어린이 3명과 성인 1명이 숨진 것으로 전해졌다. 총격 용의자인 16세 남성도 현장에서 숨진 채 발견됐다. 용의자를 누가 사살했는지는 아직 확인되지 않았다.

CNN 등 미국 매체들에 따르면 15일(이하 현지시각) 오후 1시쯤 오리건주 벤드에 있는 실버레일 초등학교에서 총격 사건이 발생했다. 경찰은 현재 어린이 3명과 성인 1명이 사망했다고 밝혔다. 해당 학교는 재학생이 400명 이상인 것으로 전해진다.

경찰은 현장에 도착했을 당시 용의자가 이미 총에 맞아 숨져 있었다고 설명했다. 다만 용의자에게 총을 쏜 사람이 경찰인지, 현장에 있던 다른 사람인지, 또는 다른 상황이 있었는지는 확인되지 않았다. 한 경찰 관계자는 현장에 있던 시민이 용의자를 제압했을 가능성도 있다고 말했다.

Advertisement

경찰에 따르면 최초 신고는 학교 인근에서 정체를 알 수 없는 남성이 차량을 향해 총을 쐈다는 내용이었다. 직후 학교 안으로 들어간 사람이 총격을 가하고 있다는 신고가 잇따라 접수됐다.

구급대는 최소 2명을 병원으로 이송했다. 피해자들의 정확한 부상 정도와 상태는 즉각 알려지지 않았다.

Advertisement

학교 인근 사업장에서 일하는 한 시민은 오후 1시쯤 총성을 들었지만, 정확히 몇 발이 발사됐는지는 알지 못했다고 말했다.

Advertisement

경찰과 연방 당국은 사망자 수와 피해 상황, 용의자가 숨진 경위 등을 계속 조사하고 있다.

Advertisement

당국은 사건 여파로 16일 모든 학교의 수업을 취소하고 각종 활동과 체육 행사도 중단한다고 발표했다.

티나 코텍 오리건 주지사는 사건 직후 발표한 성명을 통해 "어느 지역사회도 이런 하루를 겪어서는 안 된다"며 주민들이 서로를 지지하고 함께해야 한다고 강조했다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com