변호사시험 떨어졌지만 '변호사'로 소개…신임 백악관 대변인 허위 자격 논란

케이티 재커라이어 백악관 대변인(왼쪽)과 트럼프 대통령. 사진출처=인스타그램

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 미국 신임 백악관 대변인이 변호사시험에 합격하지 못했음에도 자신을 '변호사'로 소개한 언론 보도를 소셜미디어에서 반복적으로 공유한 것으로 드러나 논란이 일고 있다. 본인은 법학 학위와 해외 법률 관련 업무 경험을 근거로 들고 있지만, 실제 변호사 자격을 갖췄는지를 둘러싼 의문이 커지고 있다.

미국 매체 CNN은 15일(현지시각) 케이티 재커라이어 백악관 대변인이 2025년 4월부터 2026년 9월까지 엑스(X·옛 트위터)와 트루스소셜 계정에 자신을 '변호사(attorney)'로 소개한 게시물을 최소 15차례 공유했다고 보도했다.

일부 게시물은 삭제됐지만, CNN이 확인한 게시물 상당수는 두 소셜미디어 계정에 남아 있었다. 재커라이어는 방송과 팟캐스트 인터뷰에서도 자신을 변호사라고 여러 차례 소개한 것으로 전해졌다.

Advertisement

논란은 재커라이어의 변호사 자격 문제에서 비롯됐다. 그녀는 2011년 페퍼다인대 로스쿨을 졸업했지만, 같은 해 치른 캘리포니아주 변호사시험에 합격하지 못한 것으로 알려졌다.

재커라이어는 보수 성향 매체 리얼 아메리카스 보이스 인터뷰에서 "법학 박사 학위가 있고 국제 거래법 분야의 경험도 있기 때문에 법률 사안을 분석할 수는 있지만, 반드시 법률 자문을 제공할 수 있다는 뜻은 아니다"라는 취지로 설명했다. 또 자신은 변호사 자격을 갖춘 사람인 것처럼 행동하지 않도록 신중하게 처신했다고 주장했다.

Advertisement

그녀의 법률 경력은 중국에서의 업무 경험과도 연결돼 있다. 재커라이어는 2011년 로스쿨 졸업 후 남편과 함께 중국 베이징으로 이주했으며, 현지 중룬 법률사무소의 국제 업무 부문에서 약 2년에서 2년 반 동안 일했다고 설명했다. 당시 그녀는 대규모 주주 거래와 관련한 업무를 맡았으며, 필요한 자격을 갖추고 있었다고 주장했다.

Advertisement

하지만 중국 법률에 따르면 외국인은 중국 변호사시험에 응시할 수 없다. 따라서 중국에서 법률 관련 업무를 수행했다는 경력이 중국의 정식 변호사 자격을 취득했다는 뜻은 아니다. 재커라이어가 미국에서 변호사 자격을 취득했는지도 별개의 문제다.

Advertisement

그녀는 중국으로 이주하기로 한 뒤 변호사시험 결과를 중요하게 생각하지 않았다고 말했다. 남편과 장거리 연애를 이어오다 결혼해 중국으로 이동하는 과정에서 정신이 없었고, 시험 결과를 따로 챙길 필요성을 느끼지 못했다는 설명이다.

캘리포니아주 변호사협회는 CNN에 재커라이어가 해당 주에서 변호사로 등록돼 있다는 기록이 없다고 밝혔다. 다만 시험 응시 여부는 기밀 규정 때문에 확인할 수 없다고 설명했다. 변호사 자격을 갖추지 않은 사람이 변호사로 활동하거나 자격이 있는 것처럼 자신을 소개하는 행위는 캘리포니아주 법률에 저촉될 수 있다.

Advertisement

비영리 정치 감시단체는 재커라이어가 변호사 자격을 갖추지 않은 상태에서 자신을 변호사로 소개했는지 조사해 달라며 캘리포니아주 변호사협회에 진정을 제기했다.

하지만 백악관은 재커라이어를 옹호하는 입장이다. 백악관 대변인실은 그녀가 트럼프 대통령과 행정부의 활동을 미국 국민에게 알리는 데 필요한 역량을 갖춘 인물이라며, "탁월한 자격을 갖췄고 매우 영리하다"는 취지로 평가했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com