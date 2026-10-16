"주치의 '지정' 대신 '기능 강화'로…" 의협 의료정책연구원, 日 '카카리츠케의' 브리핑 발간

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 급속한 고령화에 맞춰 일차의료 체계 개편이 추진되는 가운데, 환자를 특정 주치의에게 등록·지정하기보다 의료기관의 '지속적·포괄적 관리 기능'을 강화하고 이를 적절히 보상하는 방식에 집중해야 한다는 제언이 나왔다. 대한의사협회 의료정책연구원은 일본의 '카카리츠케(かかりつけ) 의사' 기능 보고 제도와 진료수가 보상 체계를 분석한 이슈브리핑을 발간하고, 한국형 일차의료 강화 정책 역시 환자의 선택권을 보장하며 기능 중심의 수가 체계를 마련하는 방향으로 추진되어야 한다고 강조했다.

대한의사협회 의료정책연구원은 '일본의 카카리츠케의사 기능 강화 정책: 기능보고제도와 진료수가를 중심으로' 이슈브리핑 18호를 발간했다고 16일 밝혔다.

우리나라는 급속한 고령화와 만성질환 증가에 대응해 지속적·포괄적 일차의료 체계를 강화하기 위한 정책을 추진하고 있다. 2019년부터 시행한 '일차의료 만성질환 관리 시범사업'을 2024년 9월 본사업으로 전환한 데 이어, 2026년 9월부터는 50세 이상 지역주민을 대상으로 종합적인 건강평가와 지속적 건강관리, 예방 및 지역사회 돌봄 연계 등을 제공하는 '지역사회 일차의료 혁신 시범사업'을 추진하고 있다.

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그러나 의료계에서는 주치의에 대한 명확한 정의와 사회적 합의가 충분하지 않은 상황에서 특정 형태의 주치의제 모델이 추진되는 것에 대한 우려가 제기되고 있다.

이러한 상황에서 일본은 초고령사회에서 복합 만성질환과 의료·개호 수요 증가에 대응하기 위해 '카카리츠케(かかりつけ)의사' 기능 강화 정책을 추진해 왔다. 일본의 카카리츠케의는 국가가 별도의 자격을 부여하거나 환자에게 특정 의사를 지정하는 방식이 아닌, 환자가 자유롭게 선택한 의사가 일상적인 건강 문제를 지속적·포괄적으로 관리하고 필요시 전문 의료기관 등과 연계하는 '기능'에 초점을 두고 있다는 점이 특징이다.

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일본은 2023년 의료법 개정을 통해 2025년 4월부터 '카카리츠케의 기능보고제도'를 시행하고 있다. 병·의원은 일상적인 진료를 종합적·지속적으로 수행하는 기능과 함께 야간·휴일 진료, 입·퇴원 지원, 재택의료, 개호서비스 연계 등의 기능을 매년 도도부현에 보고한다. 보고된 정보는 후생노동성 의료정보넷 '나비이(ナビイ)'를 통해 국민에게 공개되어 환자가 자신의 필요에 맞는 의료기관을 선택하는 데 활용되며, 도도부현은 이를 토대로 지역에서 부족한 의료 기능을 파악하고 의료기관 간 역할 분담과 연계를 추진한다.

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이와 함께 일본은 카카리츠케의 기능을 실제 수행하는 의료기관에 대해 '지역포괄진료료'와 '지역포괄진료가산'을 통해 진료수가로 보상하고 있다. 의원급 의료기관은 환자의 진료 형태에 따라 월정액 방식의 지역포괄진료료 또는 기존 재진료에 일정 점수를 가산하는 지역포괄진료가산 가운데 하나를 선택할 수 있다.

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특히 지역포괄진료료는 모든 진료비를 정액으로 보상하는 완전 포괄 방식이 아닌, 일상적인 만성질환 관리는 정액으로 보상하면서 환자의 증상이 급성 악화되어 일정 수준 이상의 검사·영상진단·처치가 필요한 경우 행위별 수가를 별도로 산정할 수 있는 '부분 포괄' 구조로 운영되고 있다.

또한 지역포괄진료료 및 지역포괄진료가산은 환자의 동의를 전제로 담당의를 설정하고 지속적인 환자 관리를 수행하도록 하고 있다. 다만 대상 질환이 서로 중복되지 않는 경우, 복수의 의료기관에서 각각 수가 산정이 가능해 환자를 1명의 의사에게 귀속시키는 배타적 등록 방식과는 차이가 있다.

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일본의사회 역시 카카리츠케의 기능 강화 필요성에는 공감하면서도 카카리츠케의는 환자의 자유로운 의사에 따라 선택되어야 하며, 국가에 의한 별도의 등록·인정제나 프리액세스 제한으로 이어져서는 안 된다는 입장을 지속적으로 제시하고 있다. 또한 개별 의료기관이 모든 카카리츠케의 기능을 담당하기보다 각 의료기관의 전문성과 기능을 바탕으로 지역 내 역할을 분담하고 상호 연계하는 방식이 바람직하다는 입장이다.

의료정책연구원은 "일본 사례는 일차의료 기능 강화가 반드시 특정 의사를 국가가 지정하거나 환자를 한 명의 주치의에게 등록시키는 방식으로 이루어져야 하는 것은 아니라는 점을 분명히 보여준다"며, "우리나라에서도 주치의 지정 여부나 특정 지불제도 도입 자체에 초점을 맞추기보다 일차의료기관이 어떠한 기능을 수행해야 하는지, 이러한 기능을 어떻게 보상하고 지역 의료·돌봄체계와 연계할 것인지에 대한 충분한 사회적 논의와 의료계와의 협의를 바탕으로 보다 합리적인 정책을 추진할 필요가 있다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com