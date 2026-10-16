켄싱턴호텔앤리조트, 가을 맞이 단풍·억새 명소, 축구 클래스...체험형 여행 패키지 선보여

제공=이랜드파크

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이랜드파크가 운영하는 켄싱턴리조트 가평이 프로축구단 서울 이랜드 FC와 협업해 내일(17일) '어린이 축구왕' 한정 패키지 행사를 진행한다.

이번 패키지는 지난 5월 조기 완판된 상품을 가을 시즌에 맞춰 재출시한 것으로, 객실 1박과 조식 뷔페 3인, 어린이 축구 클래스, 서울 이랜드 FC 유니폼 상·하의 1세트, 사인볼 1개, 웰컴 드링크 2잔으로 구성됐다.

축구 클래스는 내일(17일) 오후 3시부터 약 90분간 리조트 내 서울 이랜드 FC 전용 구장에서 진행된다.

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6~11세 어린이를 대상으로 프로 선수들이 패스와 드리블 등 축구 기본기를 지도 및 참가 어린이는 선수 라커룸과 훈련장을 견학하고 미니게임, 기념 촬영, 팬 사인회에도 참여할 수 있다.

제공=이랜드파크

한편 켄싱턴호텔앤리조트는 오는 11월 30일까지 전국 14개 지점에서 가을 여행 기획전 '컬러풀 어텀'을 진행한다.

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객실 1박과 조식 2인, 관광지 입장권 또는 리조트 액티비티 체험을 포함한 상품으로, 켄싱턴호텔 평창 기준 12만 9,900원(세금 포함)부터 이용할 수 있다.

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지점별로 켄싱턴호텔 평창은 프렌치 가든 트레인 투어와 동물 먹이주기 체험을, 켄싱턴호텔 설악은 척산온천 이용권을 제공한다.

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켄싱턴리조트 지리산 남원은 남원 주요 관광지 6곳 여행권을 포함하는 등 지역별 특색을 살린 가을 여행 콘텐츠를 마련했다.

켄싱턴호텔앤리조트 관계자는 "지역별 대표 관광지와 체험 콘텐츠를 함께 즐길 수 있도록 상품을 기획했다"며 "계절별 여행 트렌드와 지역 특색을 반영한 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.