24년 전 사라진 강도, 쌍둥이 형 신분으로 살아…옛 연인 증언에 '덜미'

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 쌍둥이 형의 신분으로 19년간 살아온 도주범이 경찰에 붙잡혔다. 미제 사건의 실마리는 형의 전 여자친구의 증언에서 나왔다.

시나닷컴 등 중국 매체들에 따르면 저장성 위환 경찰은 지난 6월 광둥성 주하이에서 2002년 납치·강도 사건의 도주 용의자 천 모씨를 검거했다. 그는 쌍둥이 형이 사망한 뒤 형의 신분을 이용해 이름을 바꾸고 생활해 온 것으로 조사됐다.

사건은 2002년 9월 저장성 위환에서 발생했다. 당시 7명이 피해자를 납치하고 현금과 귀중품 등을 빼앗았다. 경찰은 수사에 나서 관련자 6명을 체포했지만, 천씨는 검거를 피해 달아났다. 경찰이 주변 인물과 행적을 추적했으나 그를 찾지 못하면서 사건은 장기 미제 상태에 놓였다.

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5년 뒤인 2007년 위환 경찰은 안후이성에서 천씨가 교통사고로 사망해 호적이 말소됐다는 통보를 받았다. 해당 사건은 사실상 종결된 것처럼 보였다.

그러나 올해 4월 경찰이 기존 수사 자료와 단서를 다시 살펴보던 중 안후이성에서 사망한 쌍둥이 형의 신분으로 장기간 살아온 남성이 있다는 정보를 포착했다.

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경찰은 전담 수사팀을 꾸려 안후이성으로 향했다. 하지만 현지 호적 기록에는 천씨가 이미 사망한 것으로 기재돼 있었고, 가족과 마을 주민들도 교통사고로 숨진 사람은 천씨라고 설명했다. 교통경찰과 관련 기관, 장례시설의 자료에서도 사망 기록이 확인됐지만, 정작 사고 당시의 원본 기록을 확보하기 어려워 수사는 난관에 부딪혔다. 각종 기록을 비교해도 천씨가 살아있다는 것을 입증할 방법이 묘연했다.

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이 과정에서 수사팀은 천씨가 사망자로 등록된 지 불과 9일 뒤 쌍둥이 형이 개명 신청을 했다는 사실을 확인했다. 당시 제출된 사진은 그 이전에 보관된 형의 신분증 사진과 얼굴 특징이나 표정 등이 뚜렷하게 달랐다. 경찰은 이를 신분을 바꿔치기했을 가능성을 뒷받침하는 중요한 단서로 판단했다.

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가족들의 협조를 얻기 어려웠던 경찰은 형의 옛 연인 덩씨를 찾아 나섰다. 덩씨는 교통사고 이후 갑자기 관계가 끝난 것으로 전해졌다.

수사팀의 설명을 들은 덩씨는 19년 전 교통사고로 사망한 사람은 도주범 천씨가 아니라 그의 쌍둥이 형이었다고 진술한 것으로 알려졌다.

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경찰은 천씨의 은신처를 추적한 끝에 광둥성 주하이에서 최근 그를 검거했다. 체포 후 채취한 생물학적 검체를 2002년 사건 당시 확보한 자료와 대조한 결과 일치하는 것으로 나타났다고 중국 매체들은 전했다.

천씨는 범행 이후 약 24년 동안 도주한 셈이다. 다만 형의 사망을 이용해 신분을 바꾼 뒤 살아온 기간은 약 19년이다. 경찰은 현재 사건을 검찰에 넘겨 기소 여부를 심사 중인 것으로 알려졌다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com