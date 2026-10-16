아로셀, 18일 수원삼성블루윙즈 홈경기서 팬 이벤트…제품 체험 기회 마련

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에프아이씨씨(FICC)의 바이오 뷰티 브랜드 아로셀(AROCELL)이 오는 18일 수원월드컵경기장에서 오프라인 이벤트를 열고 수원삼성블루윙즈 팬들에게 다양한 브랜드 체험 기회를 제공할 예정이다.

행사는 수원삼성블루윙즈와 화성FC의 홈경기가 열리는 날 경기장 중앙광장 내 아로셀 부스에서 진행된다. 지난 4월에 이어 올해 두 번째로 진행하는 행사로, 온라인 미션과 현장 체험을 결합한 참여형 프로그램을 준비했다.

먼저 방문객이 아로셀 올리브영 브랜드관에 좋아요를 누르면 100% 당첨 공 뽑기 이벤트에 참여할 수 있다. 아로셀 유튜브 채널을 구독한 방문객에게는 샘플 키트와 할인 쿠폰을 제공한다.

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두 가지 미션을 모두 완료하면 '쫀광메이커 아길레온 스티커'도 추가로 받을 수 있다. 현장에서 아로셀 관련 채널을 직접 살펴보고 동시에 굿즈와 제품을 경험할 수 있도록 한 구성이다.

SNS 이벤트도 운영한다. 아로셀 부스에서 인증 사진을 찍은 뒤 브랜드 공식 계정을 태그해 SNS에 게시하면 '멜라 TXA 라인 시딩 키트'를 증정한다.

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아로셀 관계자는 "팬들이 경기를 보러 온 자리에서 부담 없이 이벤트를 즐기고 아로셀 제품도 직접 접할 수 있도록 프로그램을 구성했다"며 "지난 4월에 이어 다시 만나는 만큼 이번 행사도 팬들에게 즐거운 경험으로 남기를 바란다"고 말했다. 이어 "앞으로도 다양한 장소에서 소비자와 직접 만날 수 있는 기회를 늘려갈 계획"이라고 밝혔다.