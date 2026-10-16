UAE 아부다비 왕실 여성, '약물 복용 의심' 거리서 의식 잃어…3살 아이 방치로 처벌

사진출처=데일리메일

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 영국 런던의 한 주택가에서 아랍에미리트(UAE)의 7개 토후국 중 한 곳인 아부다비 왕가의 여성이 의식을 잃은 채 발견됐다. 당시 여성이 돌보던 세 살배기 아이는 맨발로 도로 가까이에서 킥보드를 타고 있었다. 이 여성은 아이를 제대로 돌보지 않은 혐의를 인정해 법원에서 재활 명령과 벌금형을 선고받았다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 마흐라 알 나흐얀(32)은 지난 6월 13일(현지시각) 런던 서부 켄싱턴 지역 길가에서 의식을 잃은 채 발견됐다. 인근에는 남성 한 명도 의식을 잃고 쓰러져 있었으며, 세 살배기 아이는 두 사람 주변에서 맨발로 킥보드를 타고 있었다.

당시 현장을 지나던 시민들은 아이가 보호자 없이 차가 다니는 도로 가까이에 있는 것을 발견하고 경찰에 신고했다. 검찰은 알 나흐얀이 약 30분 동안 의식을 되찾지 못했다고 법정에서 밝혔다.

Advertisement

이웃들은 사건 당일 상황이 심상치 않았다고 증언했다. 한 주민은 주변에서 음악과 고함, 노랫소리가 밤늦게까지 들렸다고 말했다. 또 다른 주민은 아이가 도로에서 뛰어다니는 소리를 듣고 밖을 내다봤다가 의식을 잃은 여성과 남성을 발견했다고 설명했다.

검찰은 법정에서 아이가 종이를 쫓아 도로 쪽으로 달려간 적도 있었다고 밝혔다. 당시 시민 한 명이 아이를 제지해 더 큰 사고를 막았다.

Advertisement

알 나흐얀은 이번 사건과 관련해 아동 방임 혐의 한 건을 인정했다. 경찰이 소지품을 수색했을 때 마약 관련 도구가 발견됐지만, 불법 약물 자체는 나오지 않은 것으로 전해졌다.

Advertisement

법정에서는 알 나흐얀이 사건 발생 전 며칠 동안 코카인을 사용했다는 주장도 나왔다. 변호인은 알 나흐얀이 사건 당일에는 약물을 복용하지 않았지만, 이전에 코카인을 사용한 뒤 극도로 피곤한 상태였다고 주장했다. 그는 의뢰인이 잘못을 깊이 뉘우치고 약물 의존을 극복하려는 의지를 보이고 있다고 강조했다.

Advertisement

알 나흐얀은 사건 이후 재활센터에서 치료를 받아왔다. 변호인은 그녀가 7월 치료를 시작한 이후 약물을 사용하지 않았으며, 3개월 과정의 치료 프로그램을 마친 뒤 외래 치료와 익명의 약물중독자 모임에 참석 중이라고 밝혔다.

알 나흐얀은 의식을 되찾은 뒤 비정상적인 행동을 보였다는 검찰 측 주장도 나왔다. 검찰에 따르면 그는 주변 사람들이 자신과 아이를 걱정하는 이유를 묻는 등 횡설수설하는 말을 했다.

Advertisement

최근 열린 재판에서 판사는 알 나흐얀이 약물의 영향으로 아이를 제대로 돌보지 못한 채 맨발로 거리를 돌아다니게 했다며, 아이의 안전을 무시한 무모한 행동이라고 지적했다.

이에 법원은 알 나흐얀에게 재활 의무가 포함된 2년간의 지역사회 명령을 내렸다. 벌금 5000파운드(약 900만원)와 소송 비용 1000파운드(약 180만원)도 부과했다.

알 나흐얀은 아부다비 통치 왕가와 혼인 관계로 연결된 인물로 알려졌다. 영국 언론은 그녀가 거주지로 신고한 런던 남부 완즈워스의 고급 펜트하우스가 약 160만 파운드(약 29억원) 상당이라고 보도했다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com