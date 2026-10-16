테슬라, '하늘 나는 차' 공개…스페이스X 추진기 탑재, 양산은 2028년 목표

사진출처=테슬라 유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 전기차 업체 테슬라가 로켓 기업 스페이스X의 추진 기술을 적용한 차세대 스포츠카 '로드스터'를 공개했다. 시연 차량은 공중으로 솟구쳐 회전한 뒤 착지하는 장면을 선보였다.

파이낸셜타임스(FT) 등 외신들에 따르면 테슬라는 15일(현지시각) 미국 텍사스주 스페이스X 시험 시설에서 차세대 로드스터를 공개했다. 행사에서 차량은 수직으로 솟아오른 뒤 공중에서 옆으로 회전하고, 주차된 테슬라 차량들을 넘어 반대편에 착지하는 시연을 펼쳤다.

로드스터는 스페이스X와 협력해 개발한 추진기를 활용하는 것이 특징이다. 이 기술은 압축 가스를 분사해 차량의 움직임을 보조하는 방식으로, 일반적인 전기차처럼 타이어의 접지력에만 의존하지 않는 동작을 구현하도록 설계됐다.

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테슬라는 정지 상태에서 시속 60마일(약 97㎞)까지 가속하는 데 1초도 걸리지 않으며, 최고 속도는 시속 230마일(약 370㎞)에 이른다고 밝혔다.

이날 일론 머스크 CEO는 "반드시 안전성을 최우선으로 설계한 차는 아니다"라면서도 실제 도로에서 운행할 수 있는 차량이 될 것이라고 말했다. 다만 모든 지역에서 도로 주행이 합법적인지는 확실하지 않다고 덧붙였다.

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로드스터는 개발 과정에서 출시 일정이 여러 차례 연기됐다. 테슬라는 처음 차량을 공개한 2017년 이후 2020년부터 고객 인도를 시작하겠다고 약속했지만 계획은 지켜지지 않았다. 회사는 이번에 양산 시점을 2028년으로 제시했다.

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머스크는 2018년에도 스페이스X의 재사용 로켓 착륙 시스템에 활용되는 냉가스 추진기를 로드스터에 적용할 수 있다고 언급해 왔다. 당시에는 시제품을 우주로 발사하는 퍼포먼스도 선보였다. 이번 공개 행사는 오랜 기간 예고됐던 기술을 실제 차량 시연으로 보여줬다는 점에서 주목받았다.

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머스크는 행사 전부터 엑스(X)를 통해 로드스터를 홍보하며 "역대 최고의 제품 시연 후보"라고 치켜세웠다. 다만 로드스터가 테슬라의 실적을 크게 바꿀 정도로 많이 팔리지는 않을 것이라고도 밝혔다.

아울러 테슬라는 최근 차량 사업의 방향도 바꾸고 있다. 캘리포니아와 텍사스 공장의 생산라인을 로봇과 자율주행 택시 생산에 활용하는 방안을 추진하면서 판매 차종을 줄이고 있다. 올해 1월에는 고급 세단 모델 S와 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델 X의 생산을 중단하고, 금색 외관의 자율주행 택시 '사이버캡'과 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 개발에 무게를 실었다.

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현재 테슬라 판매의 대부분은 모델 3와 모델 Y가 차지한다. 2023년 출시된 전기 픽업트럭 사이버트럭은 기대만큼 판매 성과를 내지 못한 것으로 평가된다. 대형 전기 트럭 세미는 올해 네바다주에서 양산에 들어갔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com