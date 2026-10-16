연세사랑병원·스카이브 '줄기세포 셀뱅킹' 의혹 확산…주호영 의원 "수사 공정성 우려"

사진출처=국회의사중계시스템

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[스포츠조선 장종호 기자] 국민의힘 주호영 의원(대구 수성구갑)이 연세사랑병원 관련 고발 사건을 수년째 맡아 온 서울 방배경찰서의 수사 공정성에 의문을 제기하며 서울경찰청에 직접 검토를 촉구했다. 주 의원은 병원과 경찰서 사이에 직원·가족 진료비 감면 및 자문위원 위촉 관련 협약이 있었다고 언급하며, 해당 협약이 수사 공정성에 대한 우려를 낳지 않도록 사건 처리 경위를 점검해야 한다고 강조했다.

◇불송치 결정 반복·사건 재배당 경위 등 지적

주 의원은 15일 서울경찰청에서 열린 국회 행정안전위원회 국정감사에서 연세사랑병원 관련 고발 사건의 장기화와 반복된 불송치 결정, 사건 재배당 경위 등을 문제 삼았다. 주 의원은 "방배경찰서에 연세사랑병원과 관련된 고발 사건이 오래전부터 수년째 계속되고 있는 것 같다"며 "검찰이 재수사 통지를 한 바도 있다"고 주장했다.

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주 의원이 거론한 의혹에는 허위·과장 광고, 줄기세포 불법 시술, 의료기기 영업사원의 대리수술, 공익제보자 협박 등이 포함됐다. 특히 연세사랑병원과 관계사 스카이브가 추진한 줄기세포 보관 사업, 이른바 '셀뱅킹' 사업과 관련해 약 450억원 규모의 보관료 편취 의혹이 제기된 사건이 쟁점으로 떠올랐다.

주 의원은 기존에 무혐의 또는 불송치 결정을 내린 경찰서에 관련 사건이 다시 배당되는 것은 적절하지 않다는 취지로 지적했다. 그는 "무혐의를 했다고 계속 이의가 제기되는데 그걸 다시 거기에 두는 건 안 맞는 것 같다"며 "이렇게 장기적으로 계속된 사건이나 수사기관에 대한 불신이 있는 사건은 상급 관서에서 들여다보라"고 주문했다.

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주 의원은 연세사랑병원과 방배경찰서 사이에 직원과 가족의 치료비 감면, 자문위원 위촉 등과 관련한 협약이 체결돼 있다는 점도 언급했다. 그는 이러한 관계가 수사 공정성에 대한 우려를 낳을 수 있다며 병원과 수사기관 사이에 유착 관계가 있다는 의혹도 살펴보라고 당부했다.

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이에 서울경찰청 관계자는 관련 사건의 배당 경위에 대해 기존에 방배경찰서가 관련 사건을 계속 담당해 왔기 때문이라는 취지로 설명했다. 주 의원이 제기한 수사 공정성 우려와 사건 처리 경위에 대해서는 상급 관서 차원의 검토를 촉구 받았으며, 서울경찰청 측은 이에 "알겠다"고 답했다.

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◇고발인 "줄기세포 실제 보관·공급 등 확인 필요"

이번 논란의 중심에는 연세사랑병원과 관계사 스카이브의 줄기세포 보관(셀뱅킹) 사업이 있다. 셀뱅킹은 환자의 지방조직에서 세포를 분리해 보관하고 향후 치료에 활용한다는 취지의 사업이며, 스카이브는 고용곤 연세사랑병원장이 지분 90%, 자녀가 나머지 10%를 보유한 회사로 전해진다.

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그동안 고용곤 연세사랑병원장과 스카이브 관계자 등을 둘러싸고 보관 계약에 따라 세포가 실제로 보관·공급됐는지, 사업 운영 과정에서 관련 법령을 준수했는지에 대한 의문이 제기돼 왔다.

고발인 측은 환자들이 지방조직에서 분리한 세포를 보관하고 향후 치료에 이용할 수 있다는 설명을 듣고 비용을 지급했지만, 실제 세포 보관과 협력병원 공급이 계약 내용대로 이뤄졌는지 확인해야 한다고 주장한다. 일부 보관증서에는 세포 보관 수량과 함께 협력병원에 제공된 물량이 기재돼 있어, 해당 세포가 실제로 제조·보관됐는지와 반출 기록이 존재하는지 등이 규명 대상이라는 것이다.

실제 셀뱅킹 계약을 체결한 환자 A씨는 스카이브 법인과 대표이사, 고용곤 병원장 및 관련 업무 담당자 등을 사기와 관련 법률 위반 혐의로 서울경찰청 금융범죄수사대에 고소했다고 밝혔다. A씨 측은 2020년 지방조직 채취 시술을 받은 뒤 스카이브와 보관계약을 맺고 152만원을 지급했으며, 보관증서에 기재된 세포의 실제 보관 및 공급 여부를 확인할 필요가 있다고 주장했다.

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시민단체 민생경제연구소 등은 스카이브의 보관 고객 수와 1인당 보관료 추정치를 토대로 전체 보관료 규모가 약 450억원에 이른다고 주장하며 관련 의혹을 제기했다. 다만 이는 고발인 측이 제시한 추산액이다.

핵심 쟁점은 보관증서에 기재된 세포가 실제로 존재했는지, 계약 내용대로 보관·공급됐는지, 세포 취급과 보관 과정에서 관련 법령상 필요한 요건을 갖췄는지 등이다. 이러한 의혹은 고발인 측 주장에 기반한 만큼, 계약서와 세포 관리·입출고 기록, 회계자료 등을 토대로 사실관계를 확인해야 한다.

◇서울경찰청 관련 의혹 해소 직접 나설지 주목

수사기관의 사건 처리 과정도 논란이 됐다. 방배경찰서는 2022년부터 연세사랑병원 관련 여러 고발 사건을 맡아 왔으며, 지난 4월에는 관련 사건 6건이 불송치(4건)·보류(1건)·수사중지(1건) 등으로 처리된 사실이 알려졌다. 이를 두고 시민단체 등은 수사팀 교체와 재수사를 촉구하고 경찰 관계자들을 직무유기·직권남용 등의 혐의로 고발한 것으로 파악된다.

연세사랑병원 측은 관련 의혹에 대한 입장을 묻는 언론의 질의에 답변하지 않은 것으로 전해졌다.

이번 국감에서 제기된 쟁점은 셀뱅킹 사업의 실제 운영과 법적 적정성뿐 아니라, 관련 사건을 수사하는 기관의 독립성과 배당 절차의 공정성으로 확대됐다. 향후 서울경찰청이 사건 배당 경위와 기존 수사 결과를 직접 점검할지, 세포 보관·공급 기록 및 보관료 규모에 대한 실질적인 확인이 이뤄질지 귀추가 주목된다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com