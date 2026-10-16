HL로보틱스, ‘2026 강릉 ITS 세계총회’서 실외 자율주행 주차 로봇 ‘스탠’ 첫 공개

제공=HL로보틱스

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HL홀딩스의 완전 자회사 HL로보틱스가 오는 19일부터 23일까지 강원도 강릉 올림픽파크에서 열리는 '2026 강릉 ITS 세계총회'에서 실외 자율주행 주차 로봇 '스탠'을 국내에 공식 공개한다.

강릉 하키센터 주차장에서 스탠 2대를 활용해 차량 입·출차와 자율 주차 전 과정을 시연한다.

이를 통해 공항 등 대규모 실외 주차 환경에 적용 가능한 자율주행 기술과 차량 이송 및 보관 역량을 선보일 예정이다.

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디지털 트윈 기반과 융합한 통합 관제 시스템도 공개한다.

실제 주차 공간을 해당 환경에 옮겨 로봇과 차량의 위치부터 이동 경로, 작업 상태에 이르기까지 일체의 상황이 현장에서 그려진다.

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다수의 로봇이 동시에 운용되는 상황에서도 경로와 작업 순서를 조율해 충돌 위험을 줄이고, 출차 예정 차량을 사전에 배치해 주차장 운영 효율을 높인다.

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실내 주차 로봇 '파키'와 실외 주차 로봇 '스탠'을 연계한 실내외 통합 주차 솔루션도 추진하고 있다.

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이를 바탕으로 공항 등 다양한 주차 환경에서 차량 입·출고 자동화를 구현하고 국내 주차·차량 물류 시장 공략을 확대할 계획이다.