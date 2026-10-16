"딱 걸렸어"…비행기에서 가방 뒤져 카드 훔친 중국인 2명 기소

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 운항 중인 항공기 기내도 절도로부터 안전지대가 아니라는 우려가 커지고 있다.

스트레이츠타임스 등 현지 매체들에 따르면 싱가포르 검찰은 여객기에서 다른 승객의 가방 속 은행카드를 훔친 혐의로 50대 중국인 남성 2명을 최근 기소했다.

두 사람은 기내 좌석 위 수하물 보관함에 놓인 다른 승객의 가방에 손을 댄 것으로 조사됐다. 피해자들은 비행기에서 내릴 때까지 카드가 없어진 사실을 알아차리지 못한 것으로 전해졌다.

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경찰 조사에 따르면 두 절도범은 지난 12일 베트남 호찌민에서 싱가포르로 향하는 비엣젯항공 여객기에서 은행카드를 훔친 혐의로 기소됐다.

싱가포르 경찰은 이날 오전 창이국제공항 제4터미널에서 절도 단속을 하던 중 두 남성이 다른 사람의 소유로 추정되는 은행카드 3장을 가지고 있는 것을 확인하고 체포했다.

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조사 결과 절도범 A는 한 승객의 가방에서 직불카드 2장을 훔쳤고, 약 30분 뒤 절도범 B는 다른 승객의 가방에서 신용카드 1장을 가져간 것으로 드러났다.

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피해 승객들은 가방을 좌석 위 수하물 보관함에 넣어뒀으며, 카드가 사라진 사실을 알아차리지 못한 상태에서 비행기에서 내렸다.

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싱가포르 경찰은 항공기 내 절도에 대해 무관용 원칙을 적용하겠다며 범죄자를 추적해 법의 심판을 받도록 하겠다고 밝혔다.

그러면서 승객들에게 현금과 귀중품을 좌석 위 수하물 보관함에 넣지 말고 항상 몸에 지니라고 당부했다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com