"벌레에 곰팡이까지…" 비만치료제 원료 생산 中 공장 2곳, 위생 문제 적발

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 비만치료제 성분을 생산하는 중국 제조시설 2곳에서 곰팡이와 벌레 흔적 등 심각한 위생·품질관리 문제가 포착된 것으로 전해졌다.

공장 직원들이 제품 샘플을 싱크대에 버리고 관련 서류를 다른 장소로 옮기는 모습도 목격됐다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 미국 식품의약국(FDA) 조사관들은 중국 A업체와 B제약 등 2개 업체의 제조시설을 점검하는 과정에서 오염 및 품질관리 관련 문제를 확인했다. FDA는 두 업체를 수입 경보 목록에 올렸다. 이에 따라 해당 업체의 제품은 미국 국경에서 수입이 차단되거나 압류될 수 있다.

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이번에 문제가 된 업체들은 세마글루타이드와 티르제파타이드 등 비만·당뇨병 치료제에 사용되는 성분과 관련이 있다. 세마글루타이드는 노보노디스크의 위고비와 오젬픽, 티르제파타이드는 일라이릴리의 젭바운드와 마운자로에 사용되는 성분이다.

보도에 따르면 A업체의 제조시설에서는 바닥의 심각한 오염과 곰팡이, 천장 부근의 벌레 흔적 등이 발견됐다. FDA 조사관들이 현장에 도착했을 때 직원들이 제품 샘플을 싱크대에 쏟아 버리는 모습도 관찰됐다. 조사관들은 이 과정이 조직적으로 이뤄진 것으로 보인다고 기록했다.

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직원들이 실험실에 있던 서류를 복도 건너편 방으로 옮겨 사물함에 넣는 모습도 확인됐는데, 조사관들은 일부 서류를 확보하지 못한 것으로 전해졌다.

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다른 업체인 B제약에서는 원료의 품질을 확인하는 절차에 문제가 있었던 것으로 조사됐다. 보도에 따르면 이 업체 직원들은 다른 제조시설에서 생산한 유효성분을 공급받은 뒤, 해당 원료의 시험 결과와 안전성 관련 문서를 제대로 검토하지 않은 채 자사에서 승인한 것처럼 처리했다. 의약품 원료를 미국 시장에 공급하는 업체는 원료의 품질을 확인하고 관련 시험 자료와 기록을 보관해야 한다.

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이로 인해 FDA는 두 업체를 수입 경보 목록에 올려 미국으로 들어오는 제품에 대한 규제 조치를 취할 수 있도록 했다. 다만 이번 조사에서 해당 시설에서 생산한 의약품 자체의 오염 여부를 직접 검사한 것은 아니라고 보도는 전했다. 따라서 제조시설에서 발견된 문제만으로 특정 의약품이 실제로 오염됐거나 환자에게 피해를 일으켰다고 단정할 수는 없다.

A업체는 중국 당국에 제출한 자료에서 문제를 바로잡기 위해 효과적인 조치를 성실히 이행하고 있다는 취지의 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com