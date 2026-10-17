몽클로스, 일본 로프트 입점 라인업 확대

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하우스 뷰티 브랜드 몽클로스(MONCLOS, 불어명: 몽끌로)가 일본 대표 버라이어티숍 로프트(LOFT)에서 헤어 및 바디케어 라인업을 확대하며 일본 시장 내 브랜드 확장에 속도를 낸다.

몽클로스는 이번 입점을 통해 ▲슈퍼 실키 에센스 ▲미라클 샤인 에센스 등 헤어 에센스 2종 ▲케라틴 본딩 헤어 팩 트리트먼트 ▲컴포트 핸드크림 레인 베일·베티버 블룸 2종 ▲리추얼 모이스처 바디 로션을 새롭게 선보인다. 기존 샴푸와 '벨벳 너리싱 트리트먼트', '컴포트 핸드크림' 우드 랜드·텐더 가든 등에 신규 제품을 더해 로프트 내 선택지를 넓히고, 퍼스널케어 라인업을 한층 강화한다.

이번 신규 입점 제품은 로프트 판매에 앞서 일본 현지에서 열리는 'KOSFES(K-COSME Festival)'를 통해 먼저 공개된다. KOSFES는 일본 대표 버라이어티숍 로프트가 한국 뷰티 브랜드와 제품을 현지 소비자에게 소개하는 K-뷰티 기획전이다. 몽클로스는 지난 9일부터 11일까지 도쿄에서 열린 행사에 참가한 데 이어,18일까지 오사카에서 열리는 행사에서도 현지 소비자들에게 헤어·바디케어 제품을 직접 소개한다. 이후 로프트를 통해 판매를 이어가며 일본 시장 내 제품 포트폴리오를 단계적으로 확대할 계획이다.

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몽클로스는 지난 2025년 로프트를 통해 일본 소비자들과 첫 접점을 마련한 이후 현지 유통망을 지속적으로 넓혀왔다. 올해 4월에는 'PDRN 수분 선 크림'과 '펩타이드 플럼핑 립 세럼'을 일본 시장에 선보이는 등 카테고리를 확장했으며, 이번에는 기존 샴푸와 트리트먼트에 에센스와 헤어 팩을 더하고, 바디 로션까지 추가하며 로프트 내 제품 선택지를 한층 넓힌다.

특히 이번 입점을 통해 몽클로스의 '컴포트 핸드크림' 전 라인업 4종을 모두 만나볼 수 있게 됐다. 그간 일본에서 선보인 '우드 랜드'와 '텐더 가든'에 '레인 베일'과 '베티버 블룸'이 더해져, 향과 무드에 따라 취향대로 고를 수 있다. 라인업 확장에 맞춰 키링 구성도 달라졌다.

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몽클로스 관계자는 "일본 소비자들에게 몽클로스를 보다 입체적으로 경험할 수 있도록 입점 라인업을 확대하게 됐다"며 "KOSFES를 통해 신규 제품을 직접 소개하고, 로프트를 비롯한 현지 유통 접점을 기반으로 일본 소비자의 일상 속 다양한 순간에 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 제품군을 지속적으로 넓혀갈 계획"이라고 전했다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com