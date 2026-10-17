파타고니아, '캐필린 베이스레이어' 출시

PHOTO CREDIT: ⓒ Colin Wiseman

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아웃도어 스포츠 브랜드 파타고니아 코리아가 가을·겨울철 쾌적한 아웃도어 활동을 돕는 기능성 베이스레이어 '캐필린 베이스레이어(Capilene® Baselayer)'를 출시한다.

베이스레이어는 아웃도어 활동 시 레이어링(겹쳐입기)의 가장 기본이 되는 의류로, 활동 중 발생하는 땀을 빠르게 흡수하고 배출해 몸을 건조하게 유지하며 체온 관리를 돕는 역할을 한다. 파타고니아는 1985년 캐필린 베이스레이어를 처음 선보인 이후 다양한 아웃도어 환경에서 쌓아온 경험과 기술력을 바탕으로 기능성과 착용감을 지속적으로 개선해 왔다.

이번 시즌 새롭게 출시한 캐필린 베이스레이어(Capilene® Baselayer)는 소재부터 핏, 봉제 구조까지 전반적으로 개선한 것이 특징이다. 새롭게 개발한 소재와 한층 더 정교해진 설계로 보온성과 통기성의 균형을 높이고, 땀을 효과적으로 배출해 쾌적한 착용감을 유지할 수 있도록 했다. 또한 전 제품에 리사이클 원단을 적용하고 공정무역 인증(Fair Trade Certified™) 공장에서 생산하는 등 파타고니아의 환경·사회적 책임을 반영했다.

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브랜드 측 설명에 따르면, 대표 제품인 '캐필린 미드웨이트(Capilene® Midweight Crew)'는 새롭게 개발한 도트 조인트 더블 니트(Dot-Joint Double Knit) 원단을 적용해 기존 제품 대비 땀 배출 성능을 70%, 신축성을 50% 향상했다. 착용감과 활동성도 한층 개선했다. 몸에 자연스럽게 밀착되면서도 압박감이 없는 피티드 핏(Fitted Fit)을 적용해 다른 의류와도 편안하게 겹쳐 입기 용이하며, 피부 마찰을 최소화하는 봉제와 래글런 소매 등을 적용해 활동성을 높였다. 미드웨이트는 상,하의 제품으로 구성되어 하이킹과 트레킹, 클라이밍, 트레일러닝 등 다양한 아웃도어 활동에 활용할 수 있다.

이밖에도 캐필린 베이스레이어에는 가장 가볍고 건조 속도가 빠른 '캐필린 라이트웨이트(Capilene® Lightweight)'와 격렬한 활동에도 뛰어난 보온성과 통기성을 제공하는 마이크로 플리스 소재의 '캐필린 서멀 웨이트(Capilene® Thermal Weight)'까지 활동 환경과 운동 강도에 맞는 기능을 갖춘 다양한 라인업으로 선보인다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com