몰디브 공항서 중국인 승객들과 경찰 충돌 사태, 이유가?

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 신혼여행지로 인기를 끌고 있는 인도양의 휴양지 몰디브 국제공항에서 중국인 승객들과 경찰이 충돌하는 사태가 발생했다.

미러 데일리 등 대만 매체들에 따르면 지난 14일(현지시각) 몰디브의 벨라나 국제공항(옛 말레 국제공항)에서 승객과 경찰 간 몸싸움이 벌어졌다. 이날 사태는 중국 청두로 향할 예정이던 중국인 승객들이 약 16시간 동안 항공편이 지연되자 불만을 터뜨리면서 벌어진 것으로 전해졌다. 현장 영상에는 경찰이 바닥에 쓰러진 남성을 제압하는 모습과 주변 승객들이 고성을 지르는 장면이 담겼다.

승객들은 중국어로 항의했고, 공항 직원들은 점점 거세지는 소동을 진정시키려 애썼다. 경찰은 현장에서 주요 소란 행위자 중 한 명으로 지목된 남성을 제압한 뒤 수갑을 채워 연행한 것으로 알려졌다.

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항공사는 피해 승객들에게 숙박 시설과 식사, 대체 교통편 등을 제공했지만 승객들의 불만은 가라앉지 않은 것으로 보인다.

일부 승객은 경찰의 대응에도 불만을 나타내며 중국 외교 당국에 도움을 요청한 것으로 전해진다.

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항공편 추적 자료에 따르면 몰디브 국적 항공사 몰디비안의 Q2 340편은 약 16시간 지연된 뒤 출발했다. 다만 지연 사유에 대해서는 밝혀지지 않았다.

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몰디브 경찰과 항공사는 현재까지 사건의 전체 경위를 공식적으로 밝히지 않았다. 충돌에 연루된 승객이 몇 명인지, 부상자가 발생했는지, 관련자들에게 정식으로 혐의가 적용될지도 알려지지 않았다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com