상업용 소형 제트기 비행 중 문짝 분리…9명 태우고 비상 회항

사진출처=나이지리언아이

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[스포츠조선 장종호 기자] 비행 중인 소형 제트기의 문이 떨어져 나가는 사고가 나이지리아에서 발생했다.

나이지리언아이 등 현지 매체들에 따르면 지난 15일(이하 현지시각) 오후 나이지리아 수도 아부자에 있는 국제공항을 출발해 라고스로 향하던 상업용 소형 제트기의 문이 비행 도중 분리됐다.

조종사들은 긴급 구조를 요청하는 비상 선언을 한 뒤 항공기를 출발 공항으로 되돌렸으며, 승무원 3명과 승객 6명 등 탑승자 9명은 모두 무사한 것으로 확인됐다.

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해당 비행기는 현지 트리톤 항공이 운항하는 챌린저 604 기종으로 전해진다.

보도에 따르면 비행기는 아부자 공항에서 약 5.6㎞ 떨어진 지점에서 고도 3500피트(약 1067m)까지 상승했을 때 기체의 문이 분리됐다. 승무원들은 즉시 국제 항공 비상 신호인 '메이데이(Mayday)'를 선언했고, 관제 당국의 안내에 따라 아부자로 회항했다.

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비행기는 이후 활주로에 안전하게 착륙했다.

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나이지리아 안전조사국은 분리된 문을 수거해 조사시설에 보관했으며, 사고가 발생한 경위와 원인을 파악하기 위한 조사에 들어갔다고 밝혔다. 이번 사고는 나이지리아에서 항공 안전에 대한 우려가 이어지는 가운데 발생했다. 지난 10월 5일에는 나이지리아 공군 소속 ATR-42 항공기가 온도주에서 추락해 탑승자 25명이 모두 숨진 것으로 보도됐다. 해당 항공기는 베닌시티에서 라고스로 향하던 중 늪지대에 추락한 것으로 알려졌다.

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앞서 지난 7월에는 라고스에서 베닌으로 향하던 에누구항공 소속 엠브라에르 E170 항공기가 베닌 공항에 착륙한 뒤 활주로를 벗어나는 사고가 발생했다. 당시 탑승자 68명은 모두 다치지 않았다. 나이지리아 안전조사국은 예비 조사에서 작동하지 않은 자동 제동장치 등 여러 요인이 사고에 영향을 미쳤을 가능성을 제시했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com