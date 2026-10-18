"화장하고 설거지까지"…日 총리 "남성 전임자보다 하루 4시간 더 쓴다" 논쟁

다카이치 사나에 일본 총리 AP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 장종호 기자] 일본 최초의 여성 총리인 다카이치 사나에(65)가 집안일과 화장에 드는 시간을 언급하며 남성 전임 총리들보다 하루 3~4시간을 더 쓰는 것 같다고 밝혀 논란이 일고 있다. 과중한 업무에 가사 부담까지 더해진 현실을 토로한 것이지만, 일각에서는 전통적인 성 역할을 되풀이하는 발언이라는 비판도 나왔다.

재팬타임스 등 외신들에 따르면 다카이치 총리는 지난 14일 일본 국회 예산위원회에서 자신의 일과와 업무 부담에 관해 설명했다.

다카이치 총리는 "아침에 샤워하고 식사를 준비한 뒤 설거지를 하고, 화장까지 한다"며 "이런 일을 하다 보니 남성 총리들보다 3~4시간을 더 쓰는 것 같다"고 말했다.

Advertisement

그녀는 방송 출연을 앞두고 화장할 시간이 필요하다는 점을 보좌진이 이해하기까지 시간이 걸렸다고도 설명했다.

이번 발언은 일본 총리의 국회 출석과 업무시간을 둘러싼 논의 과정에서 나왔다. 일본 총리는 국회에서 야당 의원들의 질의에 답변하거나 각종 회의에 참석하느라 하루 중 상당 시간을 의회에서 보내는 경우가 많다. 집권 연립세력에 참여하는 일본유신회 소속 후지타 후미타케 의원은 총리의 국회 출석 시간이 지나치게 길다는 문제를 제기하기도 했다.

Advertisement

후지타 의원은 관련 자료를 인용해 2022년 일본 총리의 국회 출석일이 72일이었던 데 비해 영국 총리는 50일, 독일 총리는 13일이었다고 밝혔다.

Advertisement

이에 다카이치 총리는 국회 일정 외에도 각종 업무 자료를 검토하느라 충분한 시간을 확보하기 어렵다고 설명했다. 그녀는 한밤중에 집으로 가져온 문서를 읽는 일 자체는 즐겁지만, 정작 일본의 미래 방향이나 국가 운영의 큰 구상을 차분히 생각할 시간을 내기는 쉽지 않다고 말했다. 평소 자신을 일 중독자라고 표현해 온 다카이치 총리는 과거에도 하루 수면 시간이 2~4시간에 불과하다고 밝힌 바 있다. 새벽 3시에 보좌진 회의를 잡기도 하는 등 장시간 노동을 이어온 것으로 알려졌다.

Advertisement

그러나 이번 발언은 뜻밖의 논쟁으로 번졌다. 일본에서는 여성에게 가사와 육아 부담이 집중되는 문제가 오랫동안 지적돼 왔기 때문이다. 여성 총리가 집안일까지 직접 하느라 남성보다 시간이 더 필요하다고 말한 것을 두고, 오히려 전통적인 성 역할을 당연한 것으로 받아들이는 시각을 드러냈다는 비판이 나왔다.

네티즌들은 "화장 시간을 이유로 양해를 구하는 것은 적절하지 않다", "일본의 출산율이 왜 낮아지는지 보여주는 사례", "일본의 가정문화를 꼬집은 용감한 발언이다" 등의 엇갈린 반응을 보이고 있다.

Advertisement

장종호 기자 bellho@sportschosun.com