여객기 납치 비상코드 전송에 전투기 출격, 알고 보니…

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 그리스에서 독일로 향하던 여객기가 항공기 납치 가능성을 알리는 비상 코드를 보내 독일 공항이 한때 폐쇄된 것으로 알려졌다.

독일 공군 전투기까지 출격했지만, 조사 결과 실제 납치 상황은 발생하지 않은 것으로 확인됐다.

RTL 뉴스 등 현지 매체들에 따르면 지난 13일(현지시각) 독일 뉘른베르크 공항은 그리스 코르푸에서 출발한 튀르키예 소속 코렌돈항공 여객기가 납치 의심 비상 신호를 보내면서 일시적으로 항공기 운항을 중단했다.

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해당 항공편은 코렌돈항공 XR456편으로, 이 여객기는 국제적으로 항공기 납치 가능성을 알리는 데 사용되는 비상 코드 '7500'을 전송했다. 신호는 크로아티아 영공에서 오전 11시(독일 현지시간)쯤 발신된 것으로 전해졌다.

항공교통 관제 당국은 이후 조종사와의 무선 교신까지 끊기자 상황을 심각하게 판단했다.

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결국 독일 공군은 유로파이터 전투기를 긴급 출격시켜, 항공기가 목적지에 도착할 때까지 상황을 확인하도록 했다. 낮 12시 16분쯤 여객기 착륙 후에도 전투기들은 공항 상공에서 경계 비행을 한 것으로 전해졌다.

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공항 측은 항공기 운항을 일시 중단하고 경찰과 특수부대, 구조·응급 인력을 현장에 배치했다. 뉘른베르크 공항으로 향하던 다른 항공편 일부도 목적지를 변경했다.

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승객 178명은 안전이 확인된 후에야 항공기에서 내릴 수 있었다.

코렌돈항공 측은 당시 항공기 무선통신 시스템의 일시적인 장애로 비상 코드가 전송됐으며, 실제 비상 상황은 발생하지 않았다고 밝혔다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com