같은 날 1층에서 '결혼', 2층에서 '돌잔치'…"막장 드라마 작가도 빰친다"

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 식당에서 같은 날 한 여성과는 결혼식을, 다른 여성과는 자녀의 백일잔치를 동시에 개최한 남성이 공분을 사고 있다.

중국 매체 신빙바오와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 구이저우성 리우판수이에 거주하는 A는 최근 시내의 한 대형 연회식당 1층에서 신부 B와 결혼식을 진행했다. 같은 시간 해당 식당 2층에서는 A가 전 연인인 C와의 사이에서 얻은 갓난아들의 백일잔치가 함께 열렸다.

이 황당한 상황은 연회장 입구에 걸린 두 개의 대형 포스터를 통해 참석자들에게 알려졌다.

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1층 포스터에는 턱시도와 드레스를 차려입은 A와 B의 사진과 함께 "우리가 만나 서로를 알고 사랑에 빠졌습니다"라는 문구가 적혀 있었다. 또한 인근에 설치된 2층 포스터에는 A와 C, 그리고 아기의 사진과 함께 "아빠와 엄마가 함께 걸어온 1314일"이라는 축하 문구가 찍혀 있었다. 숫자 '1314'는 중국어로 '일생일대(평생)'를 뜻하는 발음과 유사해 애정을 고백할 때 자주 쓰이는 표현이다.

결국 행사 도중 두 연회장에 참석한 하객들 사이에서 시비가 붙어 고성이 오갔고, 식당 측이 경찰에 신고하는 소동까지 벌어졌다.

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해당 식당 지배인은 "두 행사의 계약자가 각각 별도로 계약을 했고, 식당은 정해진 대관 서비스를 제공했을 뿐"이라고 밝혔다.

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이 광경을 촬영한 동영상이 SNS를 타고 급격히 확산하자 현지 네티즌들은 "막장 드라마 작가도 이렇게는 못 쓸 것"이라며 해당 남성을 향해 비난을 쏟아냈다. 일각에서는 A가 일부이처(一夫二妻) 상태를 유지한 것이 아니냐며 중혼죄 의혹을 제기했다.

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논란이 확산되자 관할 지자체가 조사에 나섰다. 당국 조사 결과, A는 B와만 법적으로 혼인 신고를 마친 것으로 확인됐다. 전 연인인 C와는 과거 동거 관계였을 뿐 법적 혼인 관계를 맺지 않아 법률상 중혼죄 성립 요건에는 해당하지 않는 것으로 나타났다. 다만 당국은 A와 C 사이에 금전적 채무 갈등이 존재한다는 점을 추가로 확인했다.

파문이 확산하는 가운데 당사자인 A는 현재까지 공식적인 입장을 내놓지 않은 것으로 전해진다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com