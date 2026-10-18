"먹고 토하기 반복했다"…24살 먹방 유튜버 사망 원인 '이것' 때문?

사진출처=더우인

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[스포츠조선 장종호 기자] 지난 8월 사망한 중국의 이른바 '먹방' 유튜버의 사인을 두고 심각한 칼륨 부족과 심정지의 연관성이 제기됐다.

펑파이신문 등 중국 매체들에 따르면 먹방 유튜버 천쯔이(24, 활동명 간판잉잉)는 120만명이 넘는 팔로워를 보유한 유명 크리에이터였지만 지난 8월 17일 돌연 사망했다. 부모는 지난 9월 4일에서야 소셜미디어를 통해 딸의 사망 소식을 알렸다.

유족은 공식적으로 사인을 공개하지는 않았다.

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하지만 현지 보도에서는 심각한 칼륨 부족과 심정지의 연관성이 제기됐다.

그녀는 사망 사흘 전인 8월 14일 마지막 영상을 올리며 저칼륨혈증으로 다시 입원했다고 밝혔다. 반복적으로 많은 음식을 먹은 뒤 칼륨 수치가 떨어져 치료를 받았다며, 혈중 칼륨 농도가 최저 2.3mmol/L(리터당 밀리몰)까지 내려간 적이 있다고 설명했다. 당시 영상에서는 손등에 남은 주사 자국도 확인됐다. 일반인의 혈중 칼륨 농도 수치는 3.5~5.0mmol/L로 알려져 있다.

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천씨는 이번이 처음 입원한 것이 아니라고 밝혔다. 먹방 콘텐츠를 제작하고 상품을 판매하는 과정에서 무리하게 음식을 먹는 일이 반복됐으며, 장기간 구토를 유도하는 습관도 건강 악화와 관련이 있다고 털어놨다.

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생전에 그녀는 방송에서 많이 먹을수록 시청자의 관심을 끌고 판매 실적을 높일 수 있지만, 몸이 이를 감당하지 못할 때가 있다고 토로하기도 했다. 마지막 영상에서는 "돈을 버는 것도 중요하지만 건강이 언제나 우선"이라는 취지의 메시지를 남겼다.

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천씨는 대학 입학시험을 준비하던 시기 체중에 대한 불안으로 극단적인 다이어트와 자발적 구토를 경험한 것으로 전해졌다.

이로 인해 키 162㎝인 그녀는 한때 체중이 35㎏까지 줄었다.

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2021년부터 본격적으로 먹방 콘텐츠를 제작했는데, 음식을 빠르게 많이 먹는 영상으로 인기를 얻었다.

의료진은 많은 음식을 먹는 행위 자체가 혈중 칼륨 농도를 급격히 떨어뜨리는 직접적인 원인은 아니라고 설명한다. 문제는 반복적인 구토나 설사로 체내 전해질이 대량으로 빠져나가는 경우라는 것이다. 일부 먹방 크리에이터가 체중을 관리하거나 계속해서 많은 음식을 먹기 위해 구토를 유도하거나 설사약을 사용하는 행동이 위험 요인으로 지목된다.

한편 칼륨은 신경 신호 전달과 근육 수축, 심장의 정상적인 전기 활동에 중요한 역할을 하는 전해질이다. 혈중 칼륨 농도가 지나치게 낮아지면 근육 약화와 심장 박동 이상이 발생할 수 있다. 특히 혈중 칼륨 농도가 2.5mmol/L 미만이면 일반적으로 중증 저칼륨혈증으로 분류하며, 심각한 부정맥이나 심정지로 이어질 위험이 있는 것으로 전해진다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com