'매운맛 VS 순한맛' 호러 테마존으로 떠나는 가을 이색 소풍

◇에버랜드가 11월 말까지 호러 콘텐츠인 블러디시티 제로를 선보인다. 몰입형 콘텐츠라는 특별함은 성별과 세대를 뛰어넘는 호러 체험으로 완성됐다. 사진=김세형 기자

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언제부터인가 가을 나들이에서 빼놓을 수 없는 콘텐츠가 된 호러 체험. 한여름 등골을 서늘하게 하던 공포가 이제는 온 가족이 함께 즐기는 시즌형 놀이로 자리 잡았다. 테마파크를 중심으로 즐길 수 있는 콘텐츠도 달라졌다. 무서워야 한다는 고정관념 대신 참여자가 몰입해 함께 즐길 수 있도록 한 점이 눈에 띈다. 온 가족이 함께 즐길 수 있는 가을 콘텐츠로 이만한 게 또 있을까. 매운맛부터 순한맛까지 다양한 체험거리가 가을 나들이에 색다른 재미를 더한다.

◇에버랜드는 11월 말까지 와일드 사바나 익스페디션을 한시적으로 운영한다. 차량을 이용해 즐겼던 로스트 밸리 사파리 코스를 직접 걸으며 둘러볼 수 있도록 한 '워킹 사파리'라고 이해하면 쉽다. 사진=김세형 기자

낮에는 워킹 사파리, 밤에는 '블러드 시티'

에버랜드는 매운맛의 호러 콘텐츠를 즐길 수 있는 곳이다. 몰입형 콘텐츠라는 특별함은 성별과 세대를 뛰어넘는 호러 체험으로 완성됐다. 더욱이 낮과 밤, 시간의 흐름에 따라 즐길거리가 다양하다는 게 가장 큰 매력이다.

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호러 콘텐츠를 즐기기에 앞서 낮에는 동물과 교감하는 시간을 가져보자. 에버랜드는 11월 말까지 '와일드 사바나 익스페디션'을 운영한다. 버스로 즐기던 대표 볼거리인 로스트 밸리 사파리 코스를 직접 걸으며 둘러볼 수 있도록 한 '워킹 사파리'라고 이해하면 쉽다.

기존에 유료로 운영되던 리버트레일 구간을 포함한 1㎞ 코스에서는 초식동물부터 동물의 왕 사자까지 약 15종의 동물을 만날 수 있다. 차량으로 둘러보던 코스를 직접 걸으니 느낌이 새롭다. 마음에 드는 동물이 있으면 언제든 멈춰 설 수 있다. 시간은 나의 것이다.

◇와일드 사바나 익스페디션의 매력은 시간에 구애받지 않고, 다양한 동물을 가까이에서 보며 간접적인 교감을 할 수 있는 것이다. 사진=김세형 기자

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실제 기린을 만날 수 있는 장소에 가면 남녀노소 할 것 없이 한데 모여 사진을 찍기 바쁘다. 바닥에 엎드려 잠든 동물을 바라보는 것과는 다른 체험이다. 코뿔소를 비롯해 사자, 하이에나, 코끼리 등 다양한 동물을 가까이에서 관찰하며 간접적으로 교감할 수 있다. 사파리 초입의 동굴에는 어린이를 위한 학습 공간도 마련돼 있다.

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◇와일드 사바나 익스페디션의 도착점에 가까워지면 코뿔소가 관람객을 반긴다. 사진=김세형 기자

해 질 녘까지 즐길거리는 이어진다. 로스트밸리 인근 뿌빠타운으로 자리를 옮기면 동물 캐릭터들이 밴드로 등장하는 '뿌빠밴드' 공연을 즐길 수 있다. 약 15분간 진행되는 공연은 관람객의 눈과 귀를 즐겁게 한다. 카피바라 등 동물과 직접 교감할 기회도 있다.

◇에버랜드의 서커스 공연 윙즈 오브 메모리는 그랜드 스테이지에서 진행되며, 한편의 뮤지컬을 보는 듯한 느낌을 선사한다. 사진제공=에버랜드

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잠시 휴식을 취하고 싶다면 서커스 공연 '윙즈 오브 메모리'를 보러 가도 좋다. 다만 공연 시간을 미리 확인해야 한다. 에버랜드 그랜드 스테이지에서 펼쳐지는 이 공연은 40여 분간 진행된다. 한 편의 뮤지컬을 보는 듯한 느낌을 선사한다. 주인공인 이엘(E.L.)은 에버랜드의 약자로, '꿈과 환상의 나라'를 지향해 온 에버랜드의 정통성을 확인할 수 있는 무대다.

◇에버랜드의 블러드시티 제로는 큰 틀에서 만들어진 시나리오를 중심으로, 좀비와 관람객이 서로 상호작용하며 새로운 경험을 할 수 있는 게 특징이다. 사진=김세형 기자

해가 지기 시작하면 호러 테마존 '블러드 시티'로 발길을 옮겨보자. 올해는 영화 '해적', '공조2' 등을 연출한 이석훈 영화감독과 협업해 색다른 호러 콘텐츠를 선보인다.

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◇에버랜드 블러드시티 제로의 광기의 서커스 테마존은 참여자들이 배우들과 직접 소통하는 형태로 운영된다. 사진=김세형 기자

관람객은 '화이트 Z 대원'이 돼 지옥의 문, 통제 불능의 실험실, 광기의 서커스, 핏빛 교정, 파멸의 플랫폼 등 5개 테마존을 누비며 탈출 미션을 수행한다. 이석훈 감독은 블러드 시티를 더욱 재미있게 즐기는 방법으로 좀비가 나타났을 때 피하지 않고 적극적으로 대응하는 것을 꼽았다. 좀비와 함께 가을 축제를 즐기라는 것이다. 축제의 큰 틀 안에서 좀비와 관람객이 서로 상호작용하며 새로운 경험을 만들어 낼 수 있다는 설명이다.

이채성 삼성물산 리조트부문 부사장은 호러 콘텐츠와 관련해 "어느 가을보다 여러 세대를 아우를 수 있도록 준비했다"고 말했다.

◇레고랜드는 고객 참여형 코스튬 콘테스트 '오늘의 몬스터 스타''을 선보이고 있으며, 참가자는 직접 만든 코스튬을 입고 매력을 뽐낼 수 있다. 사진제공=레고랜드

귀여운 호박 귀신으로 동심 자극… 불꽃놀이로 마무리

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레고랜드 코리아 리조트는 순한맛 호러 콘텐츠가 장점이다. 10월 말까지 '브릭 오어 트릿(Brick or Treat)' 테마를 선보인다. 귀여운 호박 장식과 몬스터 캐릭터를 앞세워 어린이들도 부담 없이 즐길 수 있는 축제를 마련했다는 게 레고랜드 측 설명이다

◇레고랜드는 귀여움을 앞세워 호러 콘텐츠를 가족형 축제의 테마로 활용하고 있다. 사진제공=레고랜드

레고 호박 장식물 사이로 귀여운 몬스터들이 등장해 으스스한 파티를 연다. 10월 한 달간 매주 토요일에는 오후 9시까지 야간 연장 운영하며, 오후 8시 30분에는 불꽃놀이를 진행한다.

레고랜드 호텔도 가족 단위 방문객에게 매력적인 선택지다. 객실은 어린이를 위한 이층침대와 성인을 위한 더블베드를 구역별로 나눠 배치해 사실상 두 공간을 분리해 사용할 수 있도록 했다. 해적과 닌자 등 레고 테마로 꾸민 인테리어도 재미를 더한다.

◇레고랜드의 매력은 숙박과 파크를 함께 즐길 수 있다는 점이다. 호텔 2층 어드벤처 플레이에서는 10월 한 달 간 매주 목요일부터 월요일까지 투숙객 전용 공연 '몬스터 록(Monster Rock)'를 진행한다. 사진제공=레고랜드

객실 금고 안에는 작은 레고 선물이 들어 있다. 비밀번호도 게임처럼 풀도록 구성해 어린이들에게 색다른 즐거움을 제공한다. 호텔 2층 어드벤처 플레이에서는 10월 한 달간 매주 목요일부터 월요일까지 오후 6시, 투숙객 전용 공연 '몬스터 록(Monster Rock)'이 열린다.

고객 참여형 코스튬 콘테스트 '오늘의 몬스터 스타'도 관심을 끌고 있다. 몬스터 의상을 입고 레고랜드를 방문한 어린이 가운데 개성 있고 멋진 코스튬을 선보인 참가자를 선정하는 행사다. 인기 캐릭터로 변신하거나 가족이 함께 직접 만든 특별한 축제 의상을 선보일 수 있다.

◇레고랜드는 가을 시즌 '브릭 오어 트릿'을 테마로 호러 콘텐츠를 전면에 내세웠다. 특히 고객 참여형 포로그램을 통해 몰입도를 더했다. 사진제공=레고랜드

행사는 매주 토요일과 일요일 오후 3시 레고 캐슬 야외 무대인 '몬스터 스테이지'에서 열린다. 2014년생 이하 어린이라면 누구나 참여할 수 있다. 행사 당일 낮 12시부터 오후 2시 30분까지 몬스터 스테이지 앞에서 선착순으로 신청을 받는다. 1등에게는 레고랜드와 씨라이프 코엑스 아쿠아리움, 씨라이프 부산 아쿠아리움을 1년 내내 자유롭게 이용할 수 있는 복합 연간 이용권 '트리플패스' 1매를 제공한다.

◇레고랜드는 10월 매주 토요일 야간개장을 통해 고객 관람 편의를 확대했다. 사진제공=레고랜드

레고랜드 관계자는 "10월 매주 토요일과 연휴 기간에 운영하는 야간개장과 불꽃놀이를 통해, '밤낮없이' 즐거움으로 가득한 추억을 만들어 가시길 바란다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com