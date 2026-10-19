미사 집전하던 신부, 대형 십자가에 맞아 숨져…생중계 영상 충격

사진출처=X, 데일리메일

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[스포츠조선 장종호 기자] 성당에서 미사를 집전하던 신부가 벽에 설치된 대형 십자가에 맞아 숨지는 사고가 발생했다. 당시 미사는 소셜미디어를 통해 생중계되고 있어 십자가가 떨어지는 순간과 이를 목격한 신도들의 비명이 고스란히 영상에 담겼다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 지난 17일(이하 현지시각) 에콰도르 최대 도시 과야킬에 있는 한 성당에서 파트리시오 알프레도 산체스 몰리나리 신부가 제단 앞에서 미사를 집전하고 있었다. 신부 뒤쪽 벽에는 예수 그리스도상이 달린 대형 십자가가 설치돼 있었다.

생중계되던 미사는 약 27분이 지난 시점에 갑작스럽게 비극으로 바뀌었다. 벽에 고정돼 있던 십자가가 갑자기 떨어지면서 신부의 머리를 덮친 것이다.

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충격을 받은 신부는 제단 아래로 쓰러져 화면에서 사라졌다. 현장에 있던 신도들은 놀라 비명을 질렀고 생중계는 중단됐다.

과야킬 대교구는 다음 날인 18일 성명을 통해 산체스 몰리나리 신부의 사망을 공식 확인했다.

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대교구는 성명에서 "사랑하는 파트리시오 알프레도 산체스 몰리나리 신부가 하느님의 현존과 영광을 누리기 위해 아버지의 집으로 떠났음을 알린다"고 밝혔다.

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다만 대교구는 십자가가 왜 떨어졌는지, 설치 상태에 문제가 있었는지 등에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았다.

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사망 소식이 알려지자 소셜미디어에는 추모 글이 잇따랐다.

네티즌들은 "정말 큰 슬픔이다. 훌륭한 신부이자 좋은 친구였다", "믿을 수 없다. 신부님은 훌륭하고 자비로운 사제였다. 이제 편히 쉬시길 바란다", "십자가가 왜 떨어졌는지 조사해야 한다" 등의 반응을 보였다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com