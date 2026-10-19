"점심 먹고 딱 2분만 걸어라"…혈당 급상승 억제 도움

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[스포츠조선 장종호 기자] 점심 식사 후 2분 정도의 짧은 걷기만으로도 혈당 관리에 도움을 줄 수 있다는 주장이 나왔다. 별도의 운동 시간을 내거나 땀을 흘릴 필요 없이 사무실 복도나 계단을 오가는 것만으로도 효과를 볼 수 있다는 것이다.

영국 매체 데일리메일은 식사 직후 짧게 걷는 이른바 '마이크로 워크(micro-walk)'가 식후 혈당 상승을 억제하는 데 도움이 될 수 있다고 보도했다. 특히 하루 대부분을 책상 앞에서 보내거나 당뇨병 전 단계 또는 제2형 당뇨병을 앓는 사람에게 유용한 생활 습관이 될 수 있다고 설명했다.

식사를 하면 탄수화물이 소화 과정을 거쳐 포도당으로 분해되고, 포도당은 혈액으로 흡수된다. 이때 췌장은 혈당을 조절하기 위해 인슐린을 분비한다. 식후 움직임이 거의 없으면 혈당이 상승할 수 있지만, 걷기처럼 근육을 사용하는 활동은 근육이 포도당을 흡수하도록 도와 혈당 조절에 긍정적인 영향을 줄 수 있다는 것이다.

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미국 툴레인대학교 의과대학의 흉부외과 전문의 로널드 R. 퀸턴 박사는 데일리메일에 짧은 걷기라도 근육 수축을 유도해 근육의 포도당 흡수를 늘리고 혈당을 낮추는 데 도움이 된다고 설명했다.

식후 걷기는 운동 시간뿐 아니라 시점도 중요하다. 식사를 마친 직후 가볍게 움직이면 식후 혈당이 상승하는 시기에 근육이 포도당을 사용하도록 도울 수 있다. 2분부터 시작해 여건이 된다면 10~15분으로 늘리는 것도 방법이다.

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걷기 위해 반드시 사무실 밖으로 나갈 필요는 없다. 자리를 비우기 어렵다면 제자리에서 걷거나 종아리 들기 운동을 하고, 몇 차례 가볍게 앉았다 일어서는 동작을 반복해도 된다. 가까운 계단을 오르내리는 것도 대안이다. 핵심은 오랫동안 앉아 있는 시간을 끊고 다리와 몸통 근육을 움직이는 것이다.

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식사 구성도 혈당 변화에 영향을 준다. 흰 빵이나 정제된 곡물, 단 음식처럼 흡수가 빠른 탄수화물이 많은 식사는 식후 혈당을 크게 높일 수 있다. 이런 식사를 한 뒤 가볍게 움직이는 습관을 들이면 혈당 관리에 도움이 될 수 있지만, 걷기만으로 식단 관리의 필요성이 사라지는 것은 아니다.

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식후 격렬한 운동은 일부 사람에게 복부 불편감이나 소화기 증상을 유발할 수 있다. 반면 편안한 속도로 걷는 가벼운 활동은 일상에 부담 없이 적용하기 쉽다. 평소 운동량이 적거나 비만, 당뇨병 전 단계, 제2형 당뇨병 등으로 혈당 관리가 필요한 사람이라면 장시간 앉아 있는 습관부터 줄이는 것이 좋다.

다만 식후 2분 걷기만으로 당뇨병을 예방하거나 치료할 수 있다고 보기는 어렵다. 짧은 걷기는 규칙적인 운동과 균형 잡힌 식사, 적정 체중 유지 등 건강관리 방법을 보완하는 수단이다. 당뇨병 환자는 처방받은 약물이나 인슐린 치료를 임의로 중단해서는 안 된다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com