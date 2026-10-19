"목 통증 환자 추나요법, 약물·물리치료와 비교…장기적으로는 경제적 이득"

의료진이 만성 목 통증 환자에게 추나요법을 시행하는 모습.

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[스포츠조선 장종호 기자] 만성 목 통증 환자가 추나요법을 꾸준히 받을 경우, 일반적인 약물·물리치료보다 초기 비용은 더 들더라도 장기적으로는 훨씬 높은 삶의 질과 경제적 이득을 얻는다는 연구 결과가 발표됐다. 업무 생산성 손실 등 사회적 비용까지 합산하면 오히려 전체 비용이 절감되어, 추나요법의 건강보험 적용 범위를 넓힐 수 있는 근거가 될 것으로 기대된다.

자생한방병원 척추관절연구소(소장 하인혁)는 만성 목 통증에 대한 추나요법과 통상치료의 3년간 비용효과성을 비교·분석한 연구 결과를 SCI(E)급 국제학술지 '통합의학연구(Integrative Medicine Research, IF=4.9)'에 게재했다고 19일 밝혔다.

목 통증은 신체적·정신적 삶의 질을 함께 떨어뜨리는 대표적인 근골격계 질환이다. 미국 워싱턴대학교 산하 보건계량평가연구소(IHME)에 따르면 2020년 기준 전 세계 목 통증 환자는 2억 300만명이 넘는다. 2050년에는 이보다 32.5% 늘어날 것으로 전망됐다.

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특히 만성 목 통증은 재발이 잦아 완전히 회복하기 어렵다. 치료를 반복하면서 의료비 부담이 커지고 생산성 손실도 뒤따른다. 그만큼 장기적인 관점에서 효율적으로 통증을 관리하는 전략이 필요하다.

목 통증 치료에는 약물치료와 물리치료, 주사치료, 수기치료 등이 활용된다.

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특히 수기치료는 근육과 관절의 움직임을 개선하고 통증을 완화하는 데 효과적인 것으로 알려져 있다.

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한의학에서는 수기치료법으로 추나요법이 활용된다. 추나요법은 한의사가 손이나 신체 일부를 이용해 척추와 관절을 밀고 당겨 바로잡는 치료법이다. 추나요법은 근골격계 질환 개선 효과를 인정받아 2019년부터 건강보험이 적용되고 있으며, 1년에 20회까지 건강보험 적용이 가능하다. 다만 추나요법의 임상적 효과와 달리, 장기적인 비용효과성을 평가한 연구는 부족한 실정이었다.

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이에 자생한방병원 척추관절연구소 김도영 한의사 연구팀은 추나요법과 통상치료(약물·물리치료)의 장기적인 비용효과성을 비교·분석했다. 연구팀은 국내에서 진행된 다기관 무작위대조 임상연구(RCT) 자료를 바탕으로 '마르코프 모형(Markov model)'을 활용했다.

마르코프 모형은 시간의 흐름에 따른 환자의 건강 상태 변화를 확률적으로 예측, 장기적인 비용과 치료 효과를 추정하는 경제성 평가 기법이다. 연구팀은 목 통증 강도(NRS: 0~10점)에 따라 환자 상태를 ▲경증(4점 미만) ▲중등도(4점 이상~7점 미만) ▲중증(7점 이상)으로 구분했다. 이후 3개월 주기로 3년간 환자들이 어느 단계로 옮겨가는지를 추나요법군과 통상치료(약물 및 전기·온열 물리치료)군으로 나눠 계산했다.분석 결과, 3년간 환자 한 명에게 들어간 치료비는 추나요법군이 약 106만원, 통상치료군이 약 59만원이었다. 추나요법군이 47만 원 더 든 셈이다. 그렇다면 그 47만 원으로 무엇을 얻었을까.

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경제성 평가에서는 이를 질보정수명(QALY)이라는 지표로 따진다. QALY는 완전히 건강한 상태로 산 1년을 1로 놓고, 삶의 질이 떨어진 만큼 값을 깎아 계산한 지표다. 아픈 상태로 보낸 1년과 멀쩡한 상태로 보낸 1년을 같은 1년으로 칠 수 없으니, 삶의 질에 따라 값을 깎아 계산하는 방식이다.이번 연구는 3년을 분석했으므로 최댓값은 3이다. 그 결과 추나요법군은 2.40, 통상치료군은 2.37로 나타났다.

추나요법군은 3년 중 2.4년을 완전히 건강하게 보낸 것과 같은 가치를 누렸다는 뜻이다. 두 군의 차이는 0.03 QALY로, 추나요법을 받은 환자가 삶의 질을 유지한 채 보낸 날이 그만큼 더 많았다.

아울러 0.03 QALY 차이를 바탕으로 점증적 비용효과비(ICER)로 환산하면 1633만원이 되는 것으로 나타났다. 추나요법으로 건강한 삶을 1년 더 얻는 데 드는 비용이 약 1633만원이었다는 의미다. 이 금액이 적정한지는 '지불의사임계값(WTP)'과 비교해 판단한다. 우리 사회가 건강한 삶 1년을 얻기 위해 기꺼이 지불할 만하다고 보는 금액으로, 국내에서는 3049만원이 기준으로 쓰인다.

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추나요법은 이 기준선의 절반 수준이어서 충분히 경제성이 있는 치료로 평가됐다. 이 결과는 계산 조건을 달리해도 크게 흔들리지 않았다.

연구팀이 주요 수치를 바꿔가며 62차례 다시 계산한 결과, 57개(91.9%) 시나리오에서 추나요법의 비용이 기준선 아래로 나타났다. 연구팀은 통증이 보통 이상으로 지속되는 환자가 3개월마다 10회씩, 1년에 최대 40회까지 추나요법을 받는 상황을 가정했다. 현재 건강보험이 적용되는 연 20회의 두 배다. 그런데도 비용 대비 효과는 기준선 아래를 유지했다.

치료 횟수를 지금보다 늘리더라도 경제성이 유지될 수 있다는 의미다.의료비뿐 아니라 사회적 비용까지 고려했을 때 추나요법의 경제적 이점은 더욱 두드러졌다. 교통비와 치료에 소요되는 시간, 업무 생산성 손실 등을 종합한 사회적 관점에서 추나치료군의 3년간 들어간 비용은 약 2926만원이었다. 통상치료군의 약 3292만원보다 366만원 낮았다.

통증을 오래 관리하고 생산성 손실을 줄여 사회 전체의 비용 부담을 덜 수 있음을 시사한다. 또한 1000회 반복 시뮬레이션을 실시한 확률적 민감도 분석에서는 추나치료가 통상치료보다 비용효과적일 확률이 보건의료 관점에서 77.2%, 사회적 관점에서 98.5%로 분석됐다.

자생한방병원 척추관절연구소 김도영 한의사는 "추나요법의 진정한 가치는 당장 통증을 줄이는 데서 끝나지 않고, 좋아진 상태를 오래 지켜주어 장기적인 관점에서 환자의 부담을 덜어준다는 데 있다. 이번 연구는 추나의 비용효과적인 가치를 확인했다는 점에서 의의가 크다"라고 말했다. 이어 "만성 질환일수록 몇 달이 아니라 몇 년 단위로 치료의 가치를 따져볼 필요가 있다"며 "이번 결과가 추나요법 보험 적용 범위를 논의하는 데 참고 자료가 되길 바란다"고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com