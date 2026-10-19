2030세대 '웰니스 핫플'로 떠오른 사우나…SNS '사우나 가방 공개' 챌린지 겨냥 마케팅 한창

중장년층의 여가 공간으로 인식됐던 사우나가 최근 2030세대 사이에서 '힙한 웰니스 핫플레이스'로 떠오르고 있다.

러닝 후 사우나로 이동해 피로를 푸는 '사우나런', 혼자만의 공간에서 휴식과 관리에 집중하는 '1인 사우나' 및 '1인 세신샵' 등이 주목받으면서다.

바쁘고 고단한 일상 중에 짧은 시간에 휴식과 회복이 가능한 사우나·목욕이 젊은층의 건강 관리·힐링 수단으로 각광받고 있다는 분석이다.

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사우나는 혈관을 확장하고 심박수를 높여 혈액순환을 촉진하며, 근육 이완과 피로 회복, 스트레스 완화에 도움을 줄 수 있는 것으로 알려져 있다. 또한 사우나 후 체온 변화가 수면에 긍정적인 영향을 줄 가능성이 있으며, 규칙적인 사우나 이용은 심혈관질환 사망 위험 감소와 관련이 있다는 연구 결과도 나온 바 있다.

이처럼 사우나가 젊은층에게 주목받으면서, 사우나·목욕 관련 상품에 대한 관심도 높아지는 추세다.

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국내 뿐 아니라 해외에서도 머리부터 발끝까지 공들여 관리하는 '에브리씽 샤워(Everything Shower)'가 셀프케어 루틴으로 떠오르면서, SNS를 중심으로 자신의 헤어·바디 관리법과 제품을 소개하는 콘텐츠가 활발하게 공유되고 있다. '욕실에 꺼내놓고 싶은 제품(Shelfie)'이나 '사우나 바구니 꾸미기(What's in my sauna bag?)' 등을 통해 사용하는 제품까지 개인의 취향을 드러내는 요소로 자리 잡았다는 분석이다.

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◇올리브영 'HAVE AN EVERYTHING SHOWER' 캠페인. 사진제공=CJ올리브영

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올리브영에 따르면 올해 1~9월 '사우나' 검색량은 전년 동기 대비 373% 증가했으며, '사우나팩'과 '사우나스크럽'도 각각 310%, 1208% 늘었다. 사우나와 샤워 시간을 활용해 자기 관리를 하려는 관심이 관련 뷰티 상품 탐색으로 이어진 것으로 풀이된다. 지그재그에서도 사우나·목욕 관련 상품 검색이 증가했으며, 개성 있는 목욕 가방을 비롯해 소분 용기, 비누 파우치, 사우나용 두건 등 관련 용품이 주목받고 있다는 설명이다.

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이에 따라 관련업계에서도 다양한 사우나 용품은 물론 체험용 패키지 상품 등을 속속 선보이고 있다. 특히 공간과 향기 등을 활용한 다양한 마케팅 전략도 활용되는 모습이다.

◇롱샷을 브랜드 파트너로 발탁한 라부르켓. 사진제공=신세계인터내셔날

신세계인터내셔날이 수입·판매하는 스웨디시 웰니스 브랜드 라부르켓(L:A BRUKET)은 보이그룹 롱샷(LNGSHOT)을 첫 브랜드 파트너로 발탁하고, 성수동 무비랜드에서 지난 15일부터 '라부르켓 X 센트 사우나 팝업스토어'를 운영 중이다. 팝업은 스웨덴 미니 사우나를 테마로 향기 체험과 명상 챌린지, 트롤 포토존을 마련하고 다양한 스킨·바디케어 제품을 체험할 수 있도록 구성했다. 특히 롱샷 멤버들이 직접 그린 트롤 캐릭터를 자수로 담은 사우나 모자와 라부르켓 오 드 퍼퓸으로 구성한 한정판 '센트 앤 스팀 키트(Scent & Steam Kit)'를 선보였다. 2008년 스웨덴 바르베리에서 설립된 라부르켓은 해초와 바다 소금 등 자연 유래 성분을 활용한 스킨·바디케어와 향수, 홈 프래그런스 등을 선보이고 있다.

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◇'센녹 배스하우스 성수'. 사진제공=센녹

◇'센녹 배스하우스 성수'. 사진제공=센녹

세화피앤씨의 라이프스타일 뷰티 브랜드 센녹(SENNOK)은 지난 7일 서울 성수동에 첫 플래그십 스토어 '센녹 배스하우스 성수'를 열고 사우나 모자, 수면안대, 앞치마 등 목욕탕 콘셉트의 한정 굿즈를 선보였다. 뷰티 에디터와 인플루언서 사이에서 인증샷 아이템으로 주목받으며 사우나 모자와 수면안대가 오픈 직후 일시 품절되기도 했다. 매장은 실제 목욕 시설 없이 한국 목욕문화의 기억과 깨끗함을 향과 공간으로 구현한 '물 없는 뷰티 목욕탕'으로 조성됐다. 붉은 벽돌 건물과 굴뚝, 하늘색 욕실 타일, 욕조 모양 진열대, 실제 목욕탕 세면대를 재현한 체험존 등을 마련했다.

◇'서울 사우나 시리즈'. 사진제공=서울시

◇'부기사우나' 팝업스토어. 사진제공=부산시

지방자치단체들도 사우나를 활용한 마케팅과 웰니스 프로그램을 선보이고 있다.

서울시는 최근 한국의 목욕문화에 도시 브랜드와 디자인을 접목한 '서울 사우나 시리즈' 7종을 출시해 때타월, 마스크팩, 트래블 파우치, 괄사 등을 세트 상품으로 판매했다. 부산시는 소통 캐릭터 '부기'를 앞세워 '부기 사우나'를 콘셉트로 한 팝업스토어를 열고, 지역 업체와 협업한 수건과 때타월 등 한정 굿즈를 선보였다. 강남구도 청년축제에서 이동식 사우나와 냉수 입수 체험을 결합한 '도심 속 사우나버스'를 운영한 바 있다.

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업계 관계자는 "젊은 세대들 사이에서도 사우나가 힐링 라이프스타일로 자리잡고 있다"면서, "SNS에서 사우나갈 때 들고 다니는 용품을 보여주는 '왓츠 인 마이 사우나백(What's in my sauna bag)' 콘텐츠가 인기를 끌면서, 개성있는 사우나 용품에 대한 관심도 높아지고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com