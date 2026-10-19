미사일 폭발로 산산조각 난 SUV, 주행 가능?…"영혼이 살아있다"

사진출처=유튜브

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[스포츠조선 장종호 기자] 미사일 폭발 여파로 차체가 심하게 파손된 차량이 여전히 시동이 걸리고 주행까지 가능한 것으로 알려져 화제다.

영국 매체 니드 투 노에 따르면 우크라이나 수도 키이우에 거주하는 다닐 크리보루치코는 자신의 폭스바겐 SUV 투아렉이 미사일 폭발로 크게 파손됐지만 정상적으로 시동이 걸리고 움직인다고 주장했다.

그의 차량은 2021년식 폭스바겐 투아렉 R라인으로, 3.0ℓ TSI 가솔린 엔진을 탑재한 모델이다. 차량은 지난 7월 러시아가 발사한 탄도미사일 폭발에 휘말렸다. 미사일은 차량에서 약 5ｍ 떨어진 곳에 떨어졌지만, 폭발 충격파와 파편은 차량에 심각한 손상을 입혔다. 차체 외부가 크게 찌그러지고 유리창이 모두 깨졌으며, 차량 한쪽이 뜯겨 나간 듯한 모습으로 변했다. 겉으로 보기에는 다시 운행하기 어려울 정도로 망가진 상태였다.

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그러나 놀랍게도 엔진은 작동했다. 크리보루치코는 "이렇게 심하게 파손됐는데도 시동이 걸리고 주행할 수 있었다는 점이 놀랍다"며 "그런 상태의 차가 움직이는 모습을 보고도 믿기 어려웠다"고 말했다.

그는 사고 이후 차량의 파손 상태와 실제로 움직이는 모습을 담은 영상을 소셜미디어에 올렸고, 전쟁 속에서 살아가는 평범한 우크라이나인의 현실을 세계에 알리고 싶다고 밝혔다.

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그는 폭스바겐 본사에도 직접 연락을 시도하고 있다. 차량이 얼마나 파손됐는지를 보여주는 데 그치지 않고, 전쟁이 평범한 사람의 삶과 소중한 물건에 어떤 영향을 미치는지 알리고 싶다는 취지다.

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영상을 접한 네티즌들은 "컴퓨터 게임에서나 볼 법한 차 상태", "영혼이 살아있다", "자동차 제조회사가 구입해서 전시하면 좋을 듯", "AI 조작영상인 줄 알았다" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com