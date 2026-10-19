호시노 리조트, 도쿄 베이서 콜라 테마 올드 크리스마스 개최…이색 미식 경험도

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호시노 리조트가 일본 도쿄 베이 지역 호텔에서 콜라를 주제로 한 크리스마스 프로모션을 진행한다. 크리스마스 장식과 체험형 이벤트에 이어 콜라를 활용한 한정 메뉴까지 선보이며 연말을 맞아 호텔을 찾는 투숙객에게 차별화된 경험을 제공한다는 계획이다.

호시노 리조트는 '1955 도쿄 베이 by 호시노 리조트'에서 오는 11월 10일부터 12월 25일까지 크리스마스 이벤트 'OLDIES COLA HOLIDAY 1955'를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 1955년 무렵 미국의 문화를 재현한 호텔 콘셉트에 맞춰 콜라를 주요 소재로 활용한 것이 특징이다. 호텔 로비에는 탄산 기포를 형상화한 오너먼트와 미국식 장식으로 꾸민 크리스마스트리를 설치한다. 대형 콜라병을 실은 클래식 미국 차량도 배치해 투숙객이 직접 탑승하고 기념사진을 촬영할 수 있도록 했다.

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체험형 프로그램도 마련했다. 호텔은 올해 처음으로 퀴즈 랠리 '콜라 크라운 헌트'를 선보인다. 투숙객이 로비와 공용 공간인 '2nd Room'에 숨겨진 병뚜껑 7개를 찾아 퀴즈를 풀고 정답 키워드를 완성하면 이벤트 기념품을 받을 수 있다. 참가비는 무료이며 24시간 참여할 수 있다.

최근 관광의 주요 콘텐츠로 자리매김 중인 미식 경험도 확대한다. 호텔 내 레스토랑 'Cafeteria'에서 프라이드치킨과 소고기 패티, 아보카도를 조합한 '콜라 치킨 버거'를 하루 20개 한정으로 판매한다. 콜라 소스를 곁들여 메뉴의 개성을 살렸다. 콜라에 시럽과 토핑을 취향에 맞게 조합하는 'HOLIDAY COLA BAR'도 운영한다. 진저브레드 쿠키와 팝콘 등 다양한 토핑을 활용할 수 있으며, 콜라 한 병과 시럽·토핑을 포함한 가격은 900엔이다. Cafeteria 운영 시간은 오후 6시부터 오후 11시까지다.

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투숙객 공용 공간인 2nd Room은 미국식 크리스마스 홈파티를 주제로 꾸민다. 크리스마스트리와 벽난로, 만찬 테이블 등을 활용해 사진 촬영 공간을 조성하고, 레스토랑에서 구매한 한정 메뉴를 가져와 가족이나 친구들과 함께 즐길 수 있도록 했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com