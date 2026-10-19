"진짜 과속 단속 카메라인 줄"…주민들 뜨개질로 만든 인형, 효과 봤다

사진출처=BBC

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[스포츠조선 장종호 기자] 과속 차량 때문에 골머리를 앓던 영국의 한 마을 주민들이 직접 뜨개질한 교통안전 인형을 도로 곳곳에 설치해 화제다. 어린이 모형부터 과속 단속 카메라를 든 군인 인형까지 만들어졌는데, 실제 단속 카메라로 착각한 운전자들이 속도를 줄이는 효과가 나타난 것으로 전해진다.

BBC 등 영국 매체들에 따르면 잉글랜드 워릭셔주 필롱리 마을의 뜨개질 모임 '니트 앤 내터(Knit and Natter)' 회원들은 과속 문제를 해결하기 위해 손수 만든 인형들을 마을 도로 주변에 설치했다.

인형들은 도로 안전 문구를 든 어린이 인형과 횡단보도 표지판 주변에 설치한 얼룩말 인형, 운전자들의 속도에 주의를 환기하는 거북이 인형 등이 대표적이다. 형광 조끼를 입고 과속카메라를 겨눈 군인 인형도 등장했다.

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주민들이 이런 아이디어를 낸 것은 마을의 교통사고 우려가 커졌기 때문이다. 지역에 있는 교차로에서 최근 4년 동안 교통사고 11건이 발생한 것으로 전해진다.

인근에는 초등학교도 있지만 어린이들이 안전하게 길을 건널 수 있는 횡단시설이 충분하지 않다는 지적이 나온다. 주민들은 과속을 줄일 대책을 요구해 왔지만, 영구적인 교통안전 시설을 마련하기까지 시간이 걸리자 직접 행동에 나선 것이다.

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인형들은 기대 이상의 효과를 가져왔다. 한 주민은 "운전자들이 실제 과속 단속 카메라인 줄 알고 속도를 낮춘다"고 말했다.

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다만 군인 모습의 인형 하나가 사라져 주민들의 아쉬움을 샀다.

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마을 주민들은 사라진 인형에 대해 경찰에 신고했으며, 대체 인형을 다시 만들지 논의하고 있다.

지방정부도 교차로 개선 방안을 검토하고 있다. 워릭셔주 의회는 올해 해당 교차로에 신호등을 설치하는 방안을 승인했지만, 일부 주민은 신호등보다 과속 단속 카메라 설치가 더 효과적일 수 있다고 주장한다. 당국은 추가적인 교통안전 대책을 검토하고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com