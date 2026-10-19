유한재단, 제35회 유재라봉사상 시상식 개최…간호·교육·복지 분야 헌신 봉사자 4명에 상패·상금 수여

◇제35회 유재라봉사상 시상식. 사진제공=유한양행

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유한재단이 19일 제35회 유재라봉사상 시상식을 개최하고 간호·교육·복지 분야에서 헌신해 온 봉사자 4명에게 상패와 상금을 수여했다.

유재라봉사상은 유한재단에 전 재산을 기부한 고(故) 유재라 여사의 나눔 정신을 기리기 위해 1992년 제정됐으며, 유재라 여사의 탄신일인 10월 19일에 맞춰 시상식을 개최해 왔다.

올해 수상자는 간호부문 함정화 아주대학교병원 건강증진센터 운영팀장, 교육부문 김현주 태연학교 교사, 복지부문 해외봉사 이동선 써빙프렌즈인터내셔널 탄자니아지부장, 복지부문 호스피스 윤수진 동백성루카병원 간호부장이다.

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함정화 운영팀장은 20년 넘게 의료취약계층을 대상으로 봉사하며 국내외 약 9000명에게 의료지원을 제공하고, 검사·수술·치료 연계부터 사후 건강관리까지 지원해 의료 사각지대 해소에 기여했다.

김현주 교사는 발달장애 학생을 위한 예술교육에 헌신하고 지적장애인무용단 '연(演)'을 창단해 무료 지도를 이어 왔으며, 단원 24명의 전문 직업예술인 취업을 지원하는 등 자립 기반 마련에 힘썼다.

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이동선 지부장은 22년간 탄자니아에서 지하수 개발과 식수 공급 사업을 펼쳐 446개 마을과 학교, 약 56만 명의 주민에게 안전한 물을 공급하고 보건위생 교육 등을 통해 생활환경 개선에 기여했다.

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윤수진 간호부장은 30여 년간 호스피스 현장에서 말기 환자와 가족을 돌보고, 전문인력 교육과 영화·저술 활동을 통해 호스피스에 대한 사회적 이해를 넓힌 공로를 인정받았다.

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한편 유한양행 대연수실에서 진행된 이날 시상식에는 원희목 유한재단 이사장과 조욱제 유한양행 대표이사 사장, 역대 수상자 30명 등이 참석해 수상자들을 축하했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com