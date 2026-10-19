한화그룹, '2027 한화 점자달력' 4만부 무료 배포…11월 13일까지 신청 접수

◇2027 한화 점자달력. 사진제공=한화그룹

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한화그룹이 '2027 한화 점자달력' 4만부를 제작해 오는 11월 13일까지 신청을 받는다.

한화 점자달력은 2000년 김승연 회장이 시각장애인의 새해맞이를 돕자는 취지로 시작해 27년간 매년 발행됐으며, 지난해까지 누적 배포량은 100만부에 달한다.

이번 달력은 점자와 일반 활자를 함께 표기해 시각장애인과 비장애인이 함께 사용할 수 있도록 했으며, 날짜·요일·음력·절기·공휴일 등을 담고 시각장애인의 의견을 반영해 가독성과 편의성을 높였다. 사회적기업 '도서출판 점자'가 제작에 참여했다.

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특히 올해는 송암 박두성 선생이 창안한 한글 점자 '훈맹정음'이 1926년 11월 4일 반포된 지 100년이 되는 해로, 전국 시각장애인이 약 25만명인 가운데 연간 제작되는 점자달력 약 5만부 중 4만부를 한화그룹이 제작해 무료 배포한다.

한화그룹은 점자달력 나눔을 통해 '함께 멀리'라는 사회공헌 철학을 실천하고 앞으로도 무료 제작·배포를 이어갈 계획이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com

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