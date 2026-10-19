"눈 두 개에 이빨까지 보인다"…양조장 CCTV에 포착된 정체불명 형체

사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국 뉴욕주의 한 양조장에서 아무도 없는 주방에 정체불명의 하얀 형체가 나타나고, 칼과 주방용품이 사라진 것으로 보이는 장면이 CCTV에 포착돼 화제다. 양조장 주인은 뚜렷한 원인을 찾지 못했다며 유령 등 초자연적인 현상 가능성을 제기했다.

뉴욕포스트 등 미국 매체들에 따르면 뉴욕주 뉴버그에 있는 뉴버그 브루잉 컴퍼니의 소유주 폴 할레이코는 최근 주방에 설치된 CCTV 영상을 공개했다.

할레이코는 인터뷰에서 카메라에 찍힌 하얀 형체가 사람의 얼굴처럼 보인다고 밝혔다. 그는 화면 속 형체를 가리키며 "찡그린 입처럼 보인다. 이빨도 있고, 두 눈도 분명히 보인다"고 주장했다.

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이상한 장면은 형체뿐만이 아니었다. 할레이코에 따르면 다른 야간 촬영 영상 두 개에는 약 47분 간격으로 빛이 번쩍이는 모습이 담겼다. 서로 다른 시점의 화면을 비교하자 냄비와 쓰레기통, 쟁반 등의 위치가 달라졌거나 화면에서 사라진 것처럼 보였다는 것이다.

특히 그는 칼꽂이에 놓여 있던 칼 두 자루가 다음 사진에서는 보이지 않는 점에 주목했다. 할레이코는 "처음엔 가운데 칼꽂이에 칼 두 자루가 있는 것이 보인다. 그런데 다음 사진으로 넘어가면 칼이 사라졌다"고 말했다.

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건물의 과거에 대해 전문 업체에 의뢰한 할레이코는 1850년대에 지어진 건물로, 과거 증기기관 관련 사업장과 방적 공장, 상자 제조업체 등이 사용했던 것으로 밝혀졌다고 전했다.

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이상한 일을 경험했다는 직원도 있었다. 할레이코는 한 직원이 건물 아래층 생산 구역에서 작업복을 입은 정체불명의 남성을 여러 차례 목격했다고 전했다.

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할레이코는 인터뷰에서 초자연적인 현상일 가능성을 완전히 배제하지 않는다며 "그럴 가능성이 없다고 말한다면 오히려 이상할 것"이라고 말했다. 이어 "세상에는 우리가 이해하지 못하는 일이 많다"고 덧붙였다. 영상을 접한 네티즌들은 "유령이 나타났다", "단순히 벌레가 촬영된 것 아닌가?", "사업에 활용하려는 마케팅?" 등 다양한 반응을 내놓고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com